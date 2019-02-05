(Görüntülü) Hulisi Akar ASELSAN tarafından düzenlenen 'GÜÇ BİRLİĞİ ZİRVESİ 2019' programında konuştu-2

(Görüntülü) Hulisi Akar ASELSAN tarafından düzenlenen 'GÜÇ BİRLİĞİ ZİRVESİ 2019' programında konuştu-2

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