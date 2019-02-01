(Görüntülü) Hizmetli kadın, okulun bahçesinde eniştesini öldürdü

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki bir lisede görevli hizmetli 47 yaşındaki Şengül G., okul bahçesinde eniştesi Erdal Demirsoy'u (55) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Lisede 7 yıldır hizmetli olarak çalışan, 2 çocuk annesi Şengül G., okulun bahçe kısmında, ablasının eşi olan eniştesi Erdal Demirsoy'u pompalı tüfekle vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Demirsoy, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirsoy, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Şengül G.'yi okulun yakınlarında, suç aleti silahla birlikte gözaltına aldı. Şengül G.'nin ilk ifadesinde eniştesinin bir süredir kendisini taciz ettiğini, okula da gelebileceğini düşünerek tüfeği yanında getirdiğini, gelip aynı davranışları sürdürmeye kalkışınca vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Lisede görevli bir diğer hizmetli Gülnur Eren ise, olayı öğrendiğinde şoke olduğunu belirterek, "Beraber çalışıyorduk, çok iyi bir arkadaşımdı. Böyle bir şey yapabileceğini hiç düşünmezdim. Kimseyle bir sorunu olmayan çok iyi bir insandı. Son zamanlarda biraz sessizleşmiş, dalgınlaşmıştı" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.