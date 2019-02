(Görüntülü) Hindistan, Türkiye'de mega festival düzenleyecek

HİNDİSTAN'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, "İkinci vatanım" dediği Türkiye'de mega bir festival düzenleyeceklerini söyledi.



Türkiye'de yaklaşık 8 ay önce göreve başlayan Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, bugün Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti. Valilik defterini imzalayan Büyükelçi Sanjay Bhattacharyya bilgi veren Vali Okay Memiş, Erzurum'un Anadolu'nun kilidi, giriş kapısı olduğunu anlattı. Erzurum'u yazılım sektöründe hedefleri olduğunu belirten Vali Memiş, bu konuda önümüzdeki günlerde Büyükelçi Sanjay Bhattacharyya'yla istişare yapmak istediklerini dile getirdi. Yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade eden Büyükelçi Sanjay Bhattacharyya, "Biz Hindistan olarak büyük şirketlerin biraraya geldiği bir bilişim forumu kurduk. Bu şirketler Türkiye'de iş birliğine, ortaklığa açık haldedir" dedi.



Büyükelçi olarak 8 ay önce göreve başladığı Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü vurgulayan Bhattacharyya, mega bir festival düzenlemek için hazırlıklar yaptıklarını bildirdi. Bhattacharyya, İstanbul, Ankara, Konya ve İzmir'de organize edilecek festivalde, müzik, dans, yoga ve yemek olacağını belirtti.



PAKET PROGRAMLAR HAZIRLAYIN



Ziyaret sırasında daha çok sahil kentlerini tercih eden Hindistanlı turistlerin Erzurum'a yönlendirilmesi konusunun gündeme gelmesi üzerine Büyükelçi Bhattacharyya, "Hindistanlı turistler İstanbul'u ve güneşli sahil bölgelerini tercih edilyorlar. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da yapılan büyük bir festivale 60 Hindistan firması katıldı. Bunlara Erzurum'un daha fazla tanıtılması gereiyor. Erzurum'daki kayak pisti dünyadaki en iyi yerlerden blirisi. Erzurum ayrıca tarihi eser olarak çok zengin şehir. Eğer paket bir program hazırlanırsa hem kayak tarihi yerlerin gezileceği paket yerler Hindistanlı turistleri cezbedebilir" diye konuştu.



Büyükelçi Bhattacharyya, Atatürk Üniversitesi'nde okuyan 3 öğrenciye sahip çıkıldığı için Vali Okay Memiş'e teşekkür etti. Vali Memiş, ziyaret anısına Büyükelçi Bhattacharyya, Çifte Minareli Medrese'nin maketi ve Oltu taşı tespih hediye etti.



