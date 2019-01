(Görüntülü) Hilmi Türkmen: Daha çok yeşil alan, meydan ve geniş caddeler yapmak durumundayız

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Cemil ÖZDEMİR, İSTANBUL() - AK Parti'nin Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen, "Önümüzdeki dönem çalışmalarımızda yeşil alan ve otopark konusunda özel bir önem vereceğiz. Projelerimiz hazır" dedi. Hilmi Türkmen, 2014'te yapılan yerel seçimlerde oyların yüzde 45,6'sını alarak Üsküdar Belediye Başkanı seçilmişti. Hilmi Türkmen 31 Mart yerel seçimlerinde de Üsküdar'dan aday gösterilmişti. Seçim çalışmalarına başlayan Türkmen, projelerini anlattı. "YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR" "Bu seçim Üsküdar'da vaatlerin değil, icraatların seçimi olacak" diyen Türkmen, "Çünkü gerçekten iyi işler yaptık. Üsküdarlı hemşerilerimiz bunu biliyor zaten. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Klasik bir laf var ama bu koşullarda altı dolu bir laf oldu. Üsküdar'da geçtiğimiz 5 yılda yeşili artırıcı, yoğunluğu azaltıcı hamlelerimiz oldu. Çok güzel parklar yaptık. 5 yılda 45 yeni park yaptık, kişi başına düşen yeşil alanı 5 yılda yüzde yüz arttırdık. 5 yıl önce kişi başına düşen yeşil alan 5 metrekare idi, şimdi 10 metrekare. Üsküdarımızda ikili eğitim gören çocuklarımızın oranı yüzde 50'ydi. 100 bin öğrencimizin 50 bini ikili eğitim görüyordu, şimdi 100 bin öğrencimizin 6 bin 500'ü ikili eğitim görüyor. Eğitime yönelik de çok güzel ve donanımlı okullar yaptık. 10 okullumuz var, her biri 20'şer derslikli" dedi. "ÜSKÜDAR ADETA BİR SPOR ŞEHRİ OLDU" Son 5 yılda yapılan projelerden bahseden Hilmi Türkmen, "Üsküdar'da geçtiğimiz dönem 9 tane kapalı spor salonu yaptık. Bunun 7'sinde havuz var. Bu havuzlar yarı olimpik yüzme havuzları. Üsküdar adeta bir spor şehri oldu. 15 bin abonemiz var. İstanbul'un başka hiçbir yerinde bu şekilde yarı olimpik havuz yok. Yine geçtiğimiz dönemde gençlere yönelik projelerimiz hayata geçti. Kütüphane yaptık, 3 tane kütüphanemiz var. Özellikle 'Nevmekan Sahil' adlı Millet Kıraathanemiz var. Onun şuanda Türkiye'de bir örneği daha yok. Bilgi evlerimiz, engelsiz yaşam merkezlerimiz sosyal belediyecilik anlamında güzel işler oldu. Mesela Nakkaştepe'de çok güzel bir millet bahçemiz var. Büyüklüğü 50 bin metrekare, boğaz manzaralı ve harika bir alan. Üsküdar bu anlamda İstanbul'un en güzel ilçelerinden birisi. Yeni dönemde de inşallah bu anlayışımız devam edecek. Yeni dönemde de mahalle aralarında daha çok yeşil alan, park yapacağız. Her bir mahalle için özel çalışmalarımız var. Bun çalışmaların sonuncusunda çok güzel parklar, meydanlar ve yeşil alanlar çıkacak inşallah" ifadelerini kullandı. "YEŞİL ALAN VE OTOPARK KONUSUNA ÖZEL ÖNEM VERECEĞİZ" İstanbul'un ve Üsküdar'ın en büyük sorununun ulaşım ve otopark olduğuna dikkat çeken Hilmi Türkmen, "Mahalle alanlarındaki otopark ihtiyacı için özel bir çalışmamız var. Şu anda mevcut yolların yüzde 50'si otopark olarak kullanılıyor, bu da trafik sorununa neden oluyor. Biz önümüzdeki dönemki çalışmalarımızda yeşil alan ve otopark konusunda özel bir önem vereceğiz. Projelerimiz hazır. Hemşerilerimiz bilir, bir şeyi vadediyorsak onu yapacağız demektir. Zaten yarın birgün mahcup olacağımız hiçbir sözü biz vermeyiz. Mesela 2014'de aday olduğum dönemde sözünü verip de yapmadığımız bir vaadimiz yok. Şükürler olsun hepsini tek tek yaptık. Yeni dönemde de inşallah Üsküdar'ın merkezi ile mahalleleri ile daha yeşil, çevreci ve doğal bir Üsküdar hedefimiz olacak. Biliyorsunuz Üsküdar merkezde meydanı büyük ölçüde büyüttük" şeklinde konuştu. "DAHA ÇOK YEŞİL ALAN, MEYDAN VE GENİŞ CADDELER YAPMAK DURUMUNDAYIZ" Türkmen, geçen dönem yapılan çalışmalarda kapsamında düzenlenen Üsküdar Merkez Meydan projesiyle, meydanı 3 kat büyüttüklerini belirterek, "Şu an 125 bin metrekare bir medyan var. Biliyorsunuz İstanbul'un 4 meydanı var. Yenikapı, Maltepe, Taksim ve Üsküdar Meydanı. Bizim meydanımızın diğerlerinden en büyük farkı, çok daha yoğun kullanılıyor olması. Günlük, hareketli nüfusu 2 milyon. Normal nüfusumuz 550 bin civarında ama hareketli nüfus 2 milyon. İstanbul'un en yoğun ilçelerinden biri Üsküdar, dolayısı ile bu güzel ilçemize daha çok yeşil alan, daha çok meydan, daha geniş caddeler yapmak durumundayız. 2014 -2019 arası bunların bir kısmını yaptık, inşallah Üsküdarlı hemşerilerimiz bize destek verirse 31 Mart'tan sonra da bu anlayışımız aynen devam edecektir" dedi. "2 YIL İÇİNDE TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ" Kirazlıtepe Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm projesi hakkında da bilgi veren Türkmen, "Kentsel dönüşüm aktif olarak Kirazlıtepe Mahallesi'nde 180 bin metrekare alanda kentsel yenileme alanı ilan ettik orayı. Şu anda vatandaşlarla anlaşma aşamasındayız. Yarıdan fazlası ile anlaştık. İnşallah bu anlaşma sürecini hızlıca gerçekleştirip 2019 senesinde uygulamaya geçeceğiz. Bu kentsel alanı projemizde yaklaşık bin 900'e yakın bağımsız yapı var. Projelerimiz gereği bu yapıları yenileyip hemşerilerimize teslim edeceğiz. 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Şu an iyi gidiyoruz çalışmalarda, bölge planlarımız bitti zaten. Boğaz bölgesinin imar planı sorunları vardı. Bu planları biz tamamladık ve bölgemizde şu an bir plan sorunu yok" şeklinde konuştu. "ZANNEDİYORUM ÇAMLICA CAMİİ'Nİ ÖNÜMÜZDEKİ MART AYI BAŞLARINDA AÇMIŞ OLACAĞIZ" 6 Ağustos 2013 yılında temelleri atılan Çamlıca Camii'nin çalışmalarında artık son aşamaya gelindiğine belirten Hilmi Türkmen, "Çamlıca Camii'nin içi bitti zaten. Şu anda halıları serildi ve ibadete hazır durumda. Çevre düzenlemesi devam ediyor. Zannediyorum önümüzdeki Mart ayının başlarında açmış olacağız" şeklinde konuştu. 31 Mart Yerel Seçimlerine çok kısa bir süre kaldığını söyleyen Türkmen, "Seçim arifesindeyiz. 2 ay sonra Türkiye çok önemli bir seçime giriyor. Bu seçimin ülkemize milletimize hayrılı olmasını temenni ediyorum. İnşallah çok güzel bir demokrasi şölenini yaşayacağız" dedi.