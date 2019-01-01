(Görüntülü) Heykeltıraş, kardan folklor ekibi yaptı

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde yaşayan ressam ve heykeltıraş Hacı Fendoğlu (41), ilçeyi etkisi altına alan karı sanata dönüştürerek kardan 12 kişilik folklor ekibi yaptı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Gürsel Sanatlar ve Resim bölümünden mezun olan Hacı Fendoğlu KPSS'de atanamayınca ilçede kurs merkezi açarak gençlere eğitim vermeye başladı. İlçede etkili olan kar yağışını fırsat olarak gören Fendoğlu, herkes gibi kardan adam yapmak yerine karı sanata dönüştürerek yöreye ait kültürel izleri taşıyan 12 kişilik folklor ekibi yaptı. Fendoğlu'nun evinin önündeki karlardan folklor ekibi yapmasını yoldan geçenler büyük ilgiyle izledi. Uygun malzemelerle her yerde heykel yapabileceğini söyleyen Hacı Fendoğlu, "Ben güzel sanatlar bölümü mezunu olduğum için her zaman sanata merakım vardır. Nerde sanat yapılmaya uygun malzemeler olsa orda sanatımı yaparım ve bundan da derin mutluluk duyuyorum. Kar çalışmamıza gelince burada da yöremizin folklor ekibinin kardan heykellerini yaparak hem onların sanatına vefa borcumu ödedim hem de sanatımı icra ettim" dedi. Vatandaşlar kardan yapılan folklor ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×