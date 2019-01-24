(Görüntülü) Heyelana karşı 500 metrelik yola, 75 kilometrelik fore kazıklı önlem

Karadeniz Bölgesi'nin dik ve engebeli arazi yapısında ulaşım ağı oluşturulmasının zorluğu yaşanıyor. Ordu'da, iki etap halinde yapımı sürdürülen 21,4 kilometre uzunluğundaki çevre yolunda 500 metrelik alan, heyelanlı bölge çıktı. Bölgede, toplam 75 kilometre uzunluğunda fore kazık çakılarak, heyelan için önlem alındı. Projenin bitirilme süresini geciktiren çalışma maliyeti de artırdı. İlk etabı mart ayında ulaşıma açılacak proje, 1,9 milyar liraya mal olacak.

Karadeniz Sahil Yolu Projesi hazırlanırken, Ordu'nun Altınordu ilçesi merkezinde, 5 kilometrelik şehir içi geçişte dolgu yapılması istendi. Ordulular, yapılmak istenilen şehir içi geçiş projesine karşı çıkarak, 1994 yılında binlerce kişiyle yürüyüşler düzenledi. Tepkiler üzerine sahil geçişi iptal edilirken, yol ise dağ tarafından geçirildi. Karadeniz'de sahil yolunun deniz dolgusu ile geçilmediği tek il olan Ordu'da, şehir içi geçişte trafik yoğunluğunun artması üzerine Çevre Yolu Projesi gündeme geldi. Doğa bozulmasın, diye kent merkezi dışında kalan Kumbaşı- Boztepe- Terzili mahallesi güzergahında 21,4 kilometre uzunluğunda Çevre Yolu Projesi hazırlandı. Proje çalışmalarına 2007 yılında başlanılan Çevre Yolu'nun ihalesi, 553 milyon liraya yapılarak, 2012 yılının Temmuz ayında temeli atıldı. Toplam uzunluğu 21,4 kilometrelik yolun ilk etabını oluşturan 10,4 kilometrenin 500 metrelik kısmında oluşan heyelan ise çalışmaları aksattı. Bölgede, toplam 75 kilometre uzunluğunda fore kazıklar çakılarak, heyelan için önlem alındı. Projenin bitirilme süresini geciktiren çalışma, maliyeti de artırdı. İlk etabı mart ayında ulaşıma açılacak proje, 1,9 milyar liraya mal olacak.

ŞEHİR İÇİ GEÇİŞİ 10 DAKİKAYA İNECEK

Karadeniz Sahil Yolu'nun en önemli etaplarından biri olan Ordu Çevre Yolu'nun açılmasıyla birlikte 40 dakikalık şehir içi geçişi, 10 dakikaya inecek. Karadeniz Sahil Yolu üzerinde, Perşembe kavşağından başlayan, 530 rakımlı kentin seyir terası olan Boztepe'nin altından tünellerle geçilen Çevre Yolu, Terzili Mahallesi sınırlarından geçerek, Karadeniz Sahil Yolu'na bağlanacak. Ordu sahil yolunu baypas edecek yolun birinci etabında 6,5 kilometre olan 3 çift tüp tünel, 44 metre uzunluğunda 1 köprü, 2,5 kilometre olan 5 çift köprü, 2'si köprülü olmak üzere 6 kavşak bulunuyor.

Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli, yolun birinci etabındaki çalışmalarda son aşamaya geldiğini belirterek, Mart ayı içerisinde yolun birinci etabını trafiğe açmayı planlıyoruz, çalışmalar sürüyor dedi.