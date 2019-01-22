(Görüntülü) Heyelan nedeniyle yolda yarık oluştu

KONYA- Hadim karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu, yarık oluştu. Konya'yı Hadim ilçesine bağlayan karayolunun Eğiste Deresi mevkisinde, viyadük çalışmalarının başlangıç noktasında dün, yoğun kar yağışı nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanın ardından yolun yaklaşık 30 metrelik bölümünde yarık oluştu. Yolda dubalarla güvenlik önlemi alındı. Heyelan viyadük inşaat şantiyesine giden tali yolda da çatlaklara neden oldu. Karayolları ekiplerinin yarın gerekli çalışmaları yapacağı öğrenildi.

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