(Görüntülü) Hemşirelik yapmadı oto yıkamacı oldu

MANİSA'da, hemşire olarak istediği yere atanmayınca mesleğini yapmayan iki çocuk annesi 37 yaşındaki Aysun Çiftçi, oto-yıkamacı oldu. Girişimciliği ile 3 yıldır oto-yıkama servisi işleten Çiftçi, "Kadın istediği zaman her işin üstesinden gelebilir" diyerek hemcinslerine, "Hiçbir zaman ben bu işi yapamam demeyin" tavsiyesinde bulundu. Manisa'nın ilk kadın oto yıkamacılarından olan Aysun Çiftçi, Yunusemre ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde müşterilerine hizmet veriyor. 20 yıllık evli, 2 çocuk annesi Aysun Çiftçi, 1994 yılında Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Manisa'ya atanmayınca hemşirelik yapmadı. Mesleğini gerçekleştiremeyen Çiftçi, 3 yıl önce oto yıkama servisi açtı ve işlerini geliştirerek her kesimden özellikle de kadınların rahatlıkla araçlarını getirdiği bir mekan haline getirdi. 2 kişinin sürkeli çalıştığı oto yıkamacıda yaz aylarında sayı 6'ya çıkıyor. 3 yıldan beri oto yıkama hizmeti veren Aysun Çiftçi, işlerini daha da büyüyerek kadınların sesi olmak istediğini söyledi. Hemcinslerine tavsiyelerde bulunan Çiftçi, "Kadın istediği zaman her işin üstesinden gelebilir" dedi. Çiftçi ayrıca, dükkanına gelen müşterilerine kendi elleriyle çay ve kahve ikramında da bulunuyor. 'GİT EVİNE KISIR YAP' DESELER DE BEN BURAYA AİTİM' Kadın girişimci Aysun Çiftçi mesleğe başlama hikayesini şöyle anlattı: "Boş durmamak için 'Ne yapabilirim' diye düşünmeye başladım. Aklıma, kadınların rahatça gelip araçlarını yıkatabilmeleri için oto-yıkama servisi açmak geldi. 3 yıldan bu yana bu işi severek yapıyorum. Başlangıçta güçlükler yaşadım. Çevremden her ne kadar 'Bu işlerle uğraşacağına git evinde gün yap, kısır yap' diyenler olsa da yılmadım. Kendimi buraya ait hissettiğim için bugün buradayım. Kadınlara tavsiyem hiçbir zaman 'Ben bu işi yapamam' demesinler." 'MÜŞTERİMİZİN ÇOĞU KADIN' İşletmenin açıldığı günden bu yana Çiftçi'nin yanında çalışan Ahmet Sürekliler ise "Müşterimizin çoğu kadın. Oto yıkamadan tutun da pasta cila ve otomobillere seramik kaplama gibi bir araç için hangi temizlik hizmeti verilebiliyorsa patronum Aysun Hanım ile birlikte yapıyoruz" dedi. Aysun Çiftçi'nin 2 yıllık müşterisi Erdinç Eroğlu ise "Aysun Hanım, ilk tanıdığım günden beri güler yüzlü kaliteli oto-yıkama hizmeti veriyor. Bizlerin aracını kendi aracı gibi temizliyor. Araçlara kadın eli değdiği anlaşılıyor. İlk gördüğüm zaman, bir kadına göre zor bir iş olduğu için şaşırmıştım. Ama her alanda olduğu gibi kadınlar bu işte de başarılı. İnşallah sayıları daha da çoğalır. Daha da çok kadın bu tür işlere el atarlar ve hayatları değişir" dedi.

