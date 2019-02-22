(Görüntülü) Hem tavuklarından hem de kümesinden oldu

Muğla'nın Datça ilçesinde, 'gezen tavuk' yetiştirmek için 1,5 yıl önce kolları sıvayan Meriç Bora (26), girişimiyle sonuca ulaşamadı. Başıboş köpeklerce bir süre önce tavukları parçalanan daha sonra bölgedeki köpeklerin telef olmasıyla ilgili suçlanan Bora, işletmenin yapı ruhsatı bulunmadığı belirlenince kümesini yıkmak zorunda kaldı.

Rusya Saratov Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Meriç Bora, 2 yıl önce, İskele Mahallesi Burgaz Antik Kenti yakınlarındaki dededen kalma arazisinde bulunan kümeste tavuk yetiştiriciliğine başladı. Burada 120 tavuğu bulunan Bora, 24 Ocak sabahı hayvanları yemlemek istedi; ancak karşılaştığı manzara karşısında şok yaşadı. Kümesin dışında 10 tavuğun parçalandığını gören Bora, kafesin içinde de 35'inin daha telef olduğunu gördü. Bu olaydan 8 gün sonra, 1 Şubat'ta ise çevrede 2'si sahipli 3 köpek, zehirlenerek, telef oldu. Köpeklerin kümes sahibince zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenen bazı hayvanseverler, olayla ilgili sosyal medyada paylaşım yapmaya başlayınca yetkililer devreye girdi. Yapılan incelemede, arkeolojik sit alanı içinde kalan kümesin yapı ruhsatının bulunmadığı belirlendi. Datça Belediyesi'nce kümesin yakılmasına karar verildi.

Bu gelişmeler üzerine Meriç Bora, sosyal medya hesabından kümesini yıkacağını ve gönüllülerin yardımlarını beklediğini duyurdu. Burgaz mevkisine gelen bir grup Datçalı gönüllü, kümesin yıkım çalışmalarına destek verdi. 1 dönümlük alanda temel kazılmadan yapılan kümes, kısa sürede gönüllüler tarafından yerinden söküldü.

'BU OLAYI BENİM ÜZERİME YIKMAYA KALKTILAR'

Yaşananlara çok üzüldüğünü belirten Meriç Bora, Arkeolojik sit bölgesi olduğu için ben buraya temel kazısı yapıp, beton atmadım. Arka tarafta zayıf kalan tellerin altından içeri giren köpekler, buradaki 45 tavuğumu telef etti. İçeri giren köpekler de belli, hiçbir şey yapmak mümkün değil. Ben, başka insanlar da mağdur olmasın, istedim. Bu olaydan sonra bölgede, bazı kedi ve köpekler zehirlendi. Bu olayı benim üzerime yıkmaya kalktılar. Tavuklarımın telef olmasını medyada paylaştığım için benim üzerime geldiler. Oysa ben tedbir alınmasını, insanların bilinçlenmesi istedim. Olayların bu noktaya gelmesi beni üzdü. Beni kimler şikayet etti, bilmiyorum; bilmek de istemiyorum. Artık 'gezen tavuk' hayalim de sona erdi diye konuştu.