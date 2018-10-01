(Görüntülü) Hem okula gidiyor hem de dedesiyle hindi güdüyor

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Tahir Kesgin (56) evinin bitişiğindeki besihanede, 3 yıldır hindi yetiştiriyor. Yılbaşında Antalya ve Sandıklı'daki otellere hindileri satan Tahir Kesgin'in en büyük destekçisi de kendisiyle aynı adı taşıyan 11 yaşındaki torunu oldu. Torun Tahir Kesgin, "Ödevlerimi yaptıktan sonra dedemle beraber hindileri güdüyoruz" dedi. Sandıklı'da oturan Tahir Kesgin, İstasyon Mahallesi'ndeki evinin bitişiğindeki besihanede yılbaşı için 3 yıldır hindi besliyor. Her yılbaşı için yaklaşık 7 ay önce civcivleri alan Kesgin, arpa, buğday ve mısırla beslediği hayvanları, yaylım yöntemiyle yetiştiriyor. Beslediği hindileri yılbaşında, Antalya'daki ve Sandıklı'daki termal otellere satan Kesgin, talep olması durumunda öncelikle ilçedeki müşterilere de satış yapacağını söyledi. Tahir Kesgin, 8- 10 kiloya kadar ulaşan hindilerin kilosunu 20 liradan satış sunuyor. Tahir Kesgin, "Yemek için hazır tavuklardan alıyorduk. Kendi yetiştirdiğimiz gibi hiç tat alamıyorduk. Kendimiz için hindi yetiştirdim. Sonra birkaç arkadaşa verdim. O arkadaşlar 'bunları çoğalt biz de alalım' dedi. Hindi yetiştirmek aklımıza oradan geldi. Geçen ve önceki sene yetiştirdik. Önceki sene 300 hindi yetiştirdik. Geçen yıl biraz çoğalttık, 750 oldu. Bu yıl yine eski müşterilerimiz isteyince yine yaptık. Geçen yıl Antalya'daki otellere verdik. Sandıklı'daki otellere verdik. Afyon'dan çok müşterim vardı. Onlar aldı. Çoğunluğunu yine Sandıklı halkı tüketti" dedi. Bu yıl 400 hindi yetiştirdiğini söyleyen Tahir Kesgin, "Organik yetiştiriyoruz. Fenni yem, şu, bu yok. Besihanemin dibinde yonca yetiştiriyorum. Orada yaylım yöntemiyle sonra boşalan tarlalarda yaylım yöntemiyle yetiştiriyorum. Hiç iğne ilaç yok" diye konuştu. Boş zamanlarında dedesine hindi yetiştirmek için yardımcı olduğunu söyleyen 5'inci sınıf öğrencisi Tahir Kesgin de "Okuldan geldikten sonra boş zamanlarımı dedemle birlikte hindileri güderek değerlendiriyorum. Ödevlerimi yaptıktan sonra dedemle beraber hindileri güdüyoruz. Hindileri çok seviyor, onlara yaylım yaptırırken hoş vakit geçiriyorum" dedi.