(Görüntülü) Helikopter kazasında şehit olan askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı (Ek görüntüler)

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () ÇEKMEKÖY'de helikopter kazasında şehit olan 4 askerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı. Şehit askerler için ilk tören İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlendi. Törenin ardından cenazeler memleketlerine gönderilmek üzere Atatürk Havalimanı yanındaki askeri aprona getirildi. Şehitlerin cenazeleri askeri iki askeri uçakla gönderildi. Pilot Yüzbaşı Ümit Özer'in cenazesi İzmir'de, Yüzbaşı Semih Özcan'ın cenazesi Ankara'da, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya'nın cenazesi Eskişehir'de ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın cenazesi ise Niğde'de toprağa verilecek.