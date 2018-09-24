(Görüntülü) HDP eski milletvekili Ayhan’ın cenazesi Siverek’te (2)

TOPRAĞA VERİLDİ Kalp krizi geçirerek vefat eden HDP eski milletvekili İbrahim Ayhan'ın cenazesi öğle saatlerinde defnedileceği Göksü Güzel mezarlığına götürülmek üzere Siverek Devlet Hastanesi'nden alındı. Omuzlarda taşınan cenazenin mezarlığa getirilişi sırasında bazı kişilerin terör örgütü lehine slogan atması üzerine güvenlik güçleri ile kalabalık arasında kısa süreli arbede yaşandı. Güvenlik güçlerinin tekrarı durumunda müdahale edileceği ve gerekirse polislerce defnedileceği uyarısı ve HDP'li milletvekillerinin çağrısı üzerine kalabalıktakiler slogan atmayı bıraktı. Kılınan cenaze namazının ardından kalabalığa konuşan Pervin Buldan, vefat eden İbrahim Ayhan'ın cezaevi ve işkenceler gördüğünü iddia ederek, "En son sürgünde yaşamını yitirdi. Kürt halkına reva görülen her türlü zulme tanıklık etti. Her türlü zulmün karşısında mücadele etti. Bu devletin, bu hükümetin Kürt halkına reva gördüğü yaşanan hak ve adalet talebinde İbrahim yoldaşımız payına düşeni aldı" dedi. Yapılan konuşmanın ardından İbrahim Ayhan’ın cenazesi aile mezarlığına defnedildi.