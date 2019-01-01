(Görüntülü) Hayvanseverlerden alternatif yılbaşı kutlaması

İSTANBUL,()-PEK çok kişi 2019 yılına eğlenerek girerken hayvan severler alternatif bir yılbaşı kutlaması yaptı. Kuzey Ormanları'na giden bir grup hayvan sever, terk edilmiş köpeklere et dağıttı. Meşaleler yakan hayvan severler yaklaşık...