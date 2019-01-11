(Görüntülü) Hayatının en zor kararını verip, yeğeni yerine ablasına böbreğini bağışladı

Konya'da oturan Kadriye Atak (45), her ikisi de kronik böbrek yetmezliği hastası olan yeğeni Adnan Büyüközkan (33) ile ablası Saliha Büyüközkan (60) arasında zor bir seçim yaptı. Atak, 'Canım önce, cananım bir tık geride' diyerek, ablası için bağışçı oldu. Teyzesinin kararını saygıyla karşılayan Adnan Büyüközkan ise annesinin ameliyatından 2 gün sonra kadavradan bağışlanan böbrekle yaşama tutundu.

Konya'da 13 yıldır kronik böbrek yetmezliği hastası olan oğlu Adnan Büyüközkan'a üzülürken 4 yıl önce kendisine de aynı tanı konulan Saliha Büyüközkan, haftada 3 gün diyalize girdmeye başladı. Doktorları, nakil yapılması gerektiğini belirtince anne- oğul Antalya'ya geldi. Saliha Büyüközkan'ın kardeşi Kadriye Atak'ın verici olmak istediğini belirtmesi üzerine yapılan tetkiklerde, nakil için uygun olduğu görüldü. Hayatının en zor kararıyla karşı karşıya kalan Kadriye Atak, ablası için verici oldu. 18 Aralık günü Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof.Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından yapılan operasyonda, Atak'ın bir böbreği ablasına nakledildi.

2 GÜN SONRA OĞLU DA NAKİL OLDU

1 yıldır organ nakil listesinde bekleyen Adnan Büyüközkan ise annesinin ameliyatından 2 gün sonra 'organ bulundu' haberiyle büyük sevinç yaşadı. Aynı hastanede yapılan kadavradan nakille Adnan Büyüközkan da sağlığına kavuştu. Aynı odada yan yana yataklarda kalan anne- oğul, evlerine dönecekleri günü bekliyor.

'OĞLUMA ÜZÜLÜRKEN ALLAH BANA DA AYNI HASTALIĞI VERDİ'

Saliha Büyüközkan, 4 yıl önce kendisine yüksek tansiyona bağlı kronik böbrek yetmezliği tanısı konulduğunu söyledi. Hayatta kız kardeşinden başka kimsesi olmadığını söyleyen Büyüközkan, ?Hastalığım ortaya çıkınca kız kardeşim hep 'Ablam ben sana böbreğimi vereceğim' diyordu. Verdi de. Canını bana verdi. Dünyalar benim oldu dedi. Oğlu Adnan'ın da kendisi gibi kronik böbrek yetmezliği hastası olduğunu ve 13 yıl boyunca diyalize girdiğini anlatan anne, ?Oğlum diyalizden sonra eve gelip uyurdu. Başına oturup ağlardım. 'Hay oğlum sana da bir böbrek çıksa da nakil olsan' derdim. Çok üzülürdüm. Rabbim 'Sen çok üzülüyorsun, bir de sana vereyim bu sıkıntıyı' dedi. Allah'tan gelene razı oldum diye konuştu.

'HASTALANMADAN ÖNCE OĞLUMA BÖBREĞİMİ VERMEK İSTEDİM'

Kendisine tanı konulmadan önce oğluna böbreğini vermek istediğini de belirten Saliha Büyüközkan, ?Doktorlar riskli olduğunu anlattı. Sağlıklı olmadığımı ve böbreğimi veremeyeceğimi söylediler dedi. Oğluyla iki gün arayla böbrek nakli olan Saliha Büyüközkan, 2019 yılına hem kendisi hem de oğlunun sağlıklı girdiğini söyleyerek, doktorlarına teşekkür etti.

'KARAR VERİRKEN CANANIM BİR TIK ARKADA KALDI'

Ablasına böbreğini veren Kadriye Atak, yeğeni ve ablası arasında kaldığını anlatırken, ?Ablama tanı konulduğundan bu yana hep böbreğimi vereceğimi söyledim. Benim ablamdan başka kimsem yok. Ablamı yaşatmak için bu kararı verdim. Yeğenim de hastaydı. Biri canım, biri cananım ama düşündüğümde canım daha önde geldi. Cananım bir tık arkada kaldı. O yüzden ablama vermeyi tercih ettim dedi. Yeğeninin de kadavradan böbrek nakliyle sağlığına kavuştuğunu belirten Atak, canının da cananının da sağlıklı olmasına çok sevindiğini söyledi.

'TEYZEMİN KARARINA SAYGI DUYDUM'

İlk olarak Van'da askerlik yaparken rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını belirten Adnan Büyüközkan, kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulunca diyalize girdiğini söyledi. 13 yıldır değişik hastanelerin organ nakil listesinde, son 1 yıldır da Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nin listesinde olduğunu aktaran Adnan Büyüközkan, kendisi gibi hasta olan annesine böbrek veren teyzesinin kararını saygıyla karşıladığını söyledi. Adnan Büyüközkan, ?Allah'a hep dua ettim bana da bir böbrek çıksın diye. Allah dualarımızı kabul etti. Annem de ben de sağlımıza kavuştuk. Allah tüm hastalara şifa versin diye konuştu.

AİLE BOYU MUTLULUK YAŞADILAR

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Nefroloji Uzmanı Prof.Dr. Havva Asuman Yavuz, yüksek tansiyona bağlı kronik böbrek yetmezliği hastası olan anne ve oğlunun çok şanslı olduğunu kaydetti. Önce annenin canlıdan böbrek nakli olduğunu belirten Prof. Dr. Yavuz, ?Anne nakil olduktan 2 gün sonra 'Benim oğlum gelecek kontrol için' dedi. 'Oğlun gelsin ama kadavradan böbrek çıkması zor. Kadavra bir piyango' demiştim. Ve oğlu geldiğinde ne tesadüf ki kadavradan böbrek çıktı. Oğlu da böbrek nakli oldu. Aile boyu mutluluk yaşadılar. İkisi de şu an şükür sağlıklı dedi.