(Görüntülü) Hayatını kaybeden İYİ Parti milletvekili adayı Özyer son yolculuğuna uğurlanıyor (2)

(Görüntülü) Hayatını kaybeden İYİ Parti milletvekili adayı Özyer son yolculuğuna uğurlanıyor (2)

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