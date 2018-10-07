(Görüntülü) (havadan görüntülerle) SUUDİ GAZETECİ İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

(havadan görüntülerle) SUUDİ GAZETECİ İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Ersan SAN-Güven USTA, İSTANBUL Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için bekleyiş devam ediyor. Suudi gazetecinin en son görüldüğü yer olan Beşiktaş'taki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde gazetecilerin bekleyişi sürüyor. Polis bariyerleri ile etrafı çevrili olan başkonsolosluk binasına bazı yetkililerin araçları ile giriş yaptığı görüldü. Konsolosluk kamerası tarafından havadan görüntülendi.