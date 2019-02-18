(Görüntülü) (Havadan görüntülerle) KARTAL'DA RİSKLİ BİNALARDA TAHLİYE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR (2) yeniden

(Görüntülü) (Havadan görüntülerle) KARTAL'DA RİSKLİ BİNALARDA TAHLİYE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR (2) yeniden

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