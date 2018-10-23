(Görüntülü) HAVA KUVVETLERİNDEN GÖLDE, TATBİKAT

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu olan arama-kurtarma ekipleri (SAR), Beyşehir Gölü'nde askeri uçaktan paraşütle atlayıp kurtarma tatbikatı yaptı. 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki 135'inci Filoya bağlı arama kurtarma ekipleri Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen Beyşehir'de kurtarma tatbikatı düzenledi. İlk olarak kıyıdan botla giriş yapan kurtarma ekibi, senaryo gereği kurtarma yapılacak bölgeyi belirleyip sis fişeği attı. Ardından askeri uçaktan önce paraşütle bot, ardından kurtarma timindeki 5 asker paraşütle göle inerek, kurtarma tatbikatını gerçekleştirdi. Tatbikatı yapıldığını fark eden çevredekilerde o anların fotoğraflarını çekerek ölümsüzleştirmek istedi. Görüntü Dökümü ------------------------ - Kıyıdan botla girilmesi - Paraşütle botun indirilmesi - Paraşütle timdeki askerlerin inmesi - genel ve detay Haber- Kamera Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA )