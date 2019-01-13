TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri araç ve tank sevkiyatı gerçekleştirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye?nin çeşitli birliklerinden Hatay?a gönderilen tank ve askeri araçlar, İskenderun Garı?ndan tırlara yüklenerek konvoy halinde geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı sınır hattına gönderildi.
(Görüntülü) HATAY-SURİYE SINIRINA ASKERİ ARAÇ VE TANK SEVKİYATI
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri araç ve tank sevkiyatı gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye?nin çeşitli birliklerinden Hatay?a gönderilen tank ve askeri araçlar, İskenderun Garı?ndan...
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri araç ve tank sevkiyatı gerçekleştirildi.
YORUM EKLE