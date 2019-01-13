(Görüntülü) HATAY-SURİYE SINIRINA ASKERİ ARAÇ VE TANK SEVKİYATI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri araç ve tank sevkiyatı gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye?nin çeşitli birliklerinden Hatay?a gönderilen tank ve askeri araçlar, İskenderun Garı?ndan...