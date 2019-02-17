(Görüntülü) Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş intihar girişiminde bulundu(EK)

(Görüntülü) Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş intihar girişiminde bulundu(EK)

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