HATAY?ın Kırıkhan ilçesindeki yoğun askeri hareketlilik devam ediyor.
Hatay'dan yola çıkan 15 TIR'dan oluşan askeri konvoyun geçişi sırasında sıkı güvenlik önlemleri alındı. Tank ve askeri araçların bulunduğu konvoyun Kilis ve Şanlıurfa?daki askeri birliklere gittiği bildirildi.
(Görüntülü) Hatay'da Suriye sınırına tank sevkiyatı
HATAY?ın Kırıkhan ilçesindeki yoğun askeri hareketlilik devam ediyor. Hatay'dan yola çıkan 15 TIR'dan oluşan askeri konvoyun geçişi sırasında sıkı güvenlik önlemleri alındı. Tank ve askeri araçların bulunduğu konvoyun Kilis ve Şanlıurfa?daki...
HATAY?ın Kırıkhan ilçesindeki yoğun askeri hareketlilik devam ediyor.
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