(Görüntülü) Hatay'da Suriye sınırına tank sevkiyatı

HATAY?ın Kırıkhan ilçesindeki yoğun askeri hareketlilik devam ediyor. Hatay'dan yola çıkan 15 TIR'dan oluşan askeri konvoyun geçişi sırasında sıkı güvenlik önlemleri alındı. Tank ve askeri araçların bulunduğu konvoyun Kilis ve Şanlıurfa?daki...