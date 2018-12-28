(Görüntülü) Hatay'da Suriye sınırına tank sevkiyatı

HATAY?ın Kırıkhan ilçesindeki yoğun askeri hareketlilik devam ediyor. Hatay'dan yola çıkan 15 TIR'dan oluşan askeri konvoyun geçişi sırasında sıkı güvenlik önlemleri alındı. Tank ve askeri araçların bulunduğu konvoyun  Kilis ve Şanlıurfa?daki...

(Görüntülü) Hatay'da Suriye sınırına tank sevkiyatı

HATAY?ın Kırıkhan ilçesindeki yoğun askeri hareketlilik devam ediyor.
Hatay'dan yola çıkan 15 TIR'dan oluşan askeri konvoyun geçişi sırasında sıkı güvenlik önlemleri alındı. Tank ve askeri araçların bulunduğu konvoyun  Kilis ve Şanlıurfa?daki askeri birliklere  gittiği bildirildi.

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