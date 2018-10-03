Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, () BAHÇELİEVLER'de hastası tarafından silahla vurularak öldürülen psikiyatri uzmanı Dr Fikret Hacıosman, son yolculuğuna uğurlanıyor. Hacıosman'ın cenazesi Bahçelievler Mehmet Ülker Camii'ne getirildi.
(Görüntülü) Hastası tarafından öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, () BAHÇELİEVLER'de hastası tarafından silahla vurularak öldürülen psikiyatri uzmanı Dr Fikret Hacıosman, son yolculuğuna uğurlanıyor. Hacıosman'ın cenazesi Bahçelievler Mehmet Ülker Camii'ne getirildi.
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