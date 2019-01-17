(Görüntülü) Hasta yakınının kadın doktora saldırısına tepki (2)

MANİSA TABİP ODASI'NDAN DA TEPKİ Turgutlu Devlet Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nalan Uygun'a, bir hasta yakını tarafından fiziksel saldırıda bulunulmasına tepkiler sürüyor. Manisa Tabip Odası öncülüğünde sağlık çalışanları, saldırıyı kınamak için saat 12.30'da, Turgutlu Devlet Hastanesi bahçesinde bir araya geldi. Manisa Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Şahut Duran'ın yanı sıra Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Mübeccel İlhan, Manisa Aile Hekimleri Derneği Başkanı Hüseyin Köz, CHP eski Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Yakup Çilel, CHP Turgutlu Belediye Başkan Adayı Çetin Akın ve Dr. Nalan Uygun'un meslektaşları eyleme katıldı. Tabip Odası Başkanı Şahut Duran, "Sağlık alanında yaşanan her şiddet olayı, sağlık hizmetlerini aksatmakta ve sağlık çalışanlarıyla halkımızın arasını açmaktadır. Halkımızı bu konuda sağduyulu olmaya, kendisine hizmet eden sağlık çalışanlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Ayrıca, bu konuda basının da sorumluluk taşıdığına inanıyoruz. Özellikle sağlıkla ilgili haberlerde daha duyarlı ve objektif davranmalarını bekliyoruz. Meslektaşımıza acil şifalar dilerken, saldırganın en ağır şekilde cezalandırılması istiyoruz. Meslektaşımızın her zaman destekçisi olacağımızı ve tüm hukuksal sürecin müdahili ve takipçisi olacağımızı basına ve kamuoyuna duyururuz" dedi. Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa), ()