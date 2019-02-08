(Görüntülü) 'Hamilelik tarihleri çiftleri çelişkiye düşürüyor'

Konya'da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, gebelik haftasının en son adet tarihinin birinci gününe göre hesaplandığını, hamile kalanların da en son cinsel ilişkiye girdiği tarihi dikkate alarak, hamilelik hesabı yaptığı için aradaki gün farkının çiftlerde çelişkiye neden olduğunu söyledi.

Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde görevli Doktor Naim Ünsal, hamilelik tarihi hesaplama metodunun, hamile kadın ile ailesinde tam olarak anlaşılamadığını belirtti. Bunun da özellikle çiftler arasında çelişki ve şüphe uyandırdığına dikkat çeken Ünsal, şunları söyledi

Uluslararası gebelik haftası hesaplama standardı var. Bunu yaparken de bir kadının adet döngüsünün 28 günlük periyodu ana eksen alınıyor. Bu sistem de bir kadın, gebelik haftası hesaplanırken en son adet tarihinin birinci gününden başlanır. Hastalar ise en son cinsel ilişkiye girdiği tarihi baz alıyor. O nedenle sistemin hesapladığı hamilelik günüyle, kendi hesapladığı günün farklı çıkması, çitler arasında şüphe uyandırıyor. Bu sistemin ya düzeltilmesi gerek ya da hastalara ve ailelerine açıklayıcı bilgilendirmeler yapılmalı.

?KAFALARDA SORU İŞARETİ KALIYOR?

Kendisine başvuran gebelerin ve yakınlarına bu sistemi anlattığın, ona rağmen hep bir soru işareti oluştuğunu belirten Dr. Naim Ünsal, Hastanelerle, hastalar arasında hesaplama farkı oluyor. Burada hastalara anlatılması gereken bir durum var. Hekim en son adet tarihini soruyor ve cihaza da ona göre giriliyor. Bir hastam vardı. Kendi hesaplaması ve hastanenin hesaplaması arasında iki hafta fark var. Dolayısıyla aile bireyleri nasıl olur, bu diye sormaya başlıyorlar. Ben sonra bu hesaplama döngüsünü anlatıyorum. Anlatılınca anlıyorlar ama yine de kafalarda soru işareti kalıyor diye konuştu.

?LİTERATÜRDE DÜZELTİLMESİ GEREK?

Gebelik hesaplamayla ilgili oluşan düzensizliğin, düzeltilebileceğini belirten Dr. Naim Ünsal, ?Bu konuyla yıllardır karşılaşınca, diğer hekimlerle de konuştum. Bunu düzeltilmesi gerektiğini söyledim. Sonra hastaneye ve tabip odasına başvurdum. Ya bu cihazları ayarlama yoluna gidelim ya da her hekim bunu oturup her hastaya anlatması lazım. Ama bu hasta yoğunluğunda mümkün değil. Elbette uluslararası literatürde de bu revize edilebilir. Edilemeyecekse bile, birebir hastalara anlatılması gerek. Adet döngüsü nedir Ne zaman yumurtlama olur. Ne zaman gebe kalınır gibi konuları hastalara anlatılması gerekir dedi.