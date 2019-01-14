(Görüntülü) Halkalı'da öğrenci servisi yoldaki ıslak betona battı

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL, () KÜÇÜKÇEKMECE'de bir öğrenci servisinin arka tekeri yol çalışmasında dökülen ve hiç bir önlem alınmayan ıslak betona battı. Duruma tepki gösteren servis şoförü "Böyle bir sorumsuzluk olmaz. Burada daha önce çalışma yapıldığına dair hiçbir uyarıcı levha yok. İlgililerin bu işleri yaparken daha sorumlu davranmasını rica ediyoruz" dedi. Olay sabah 08.30 sularında Halkalı Merkez Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan öğrenci alan servis şoförü, geri geri manevra yaparken aracın sol arka tekeri yol çalışması nedeniyle dökülen ıslak betona battı. Araç içinde bulunan öğrenciler kısa süreli panik yaşarken, uzun süre aracı battığı yerden çıkaramayan şoför, servis içinde bulunan öğrencileri, başka bir araçla okula gönderdi. Sorumlular hakkında şikayetçi olacağını söyleyen servis şoförü Özgür Yaman, "Burada oturan öğrenci vardı. Onu almaya gelmiştim. Sokaktan geri geri çıkarken buraya düştüm. Servisin içinde öğrenciler vardı. Onlar da haliyle korktular. Öğrenciler de ben de mağdur oldum. Çocuklar okullarına geç kaldı. Bu öğrenciler içinde sınavı olanlar vardı. Onlar sınavlarına geç kaldı. Böyle bir sorumsuzluk olmaz. Burada daha önce çalışma yapıldığına dair hiçbir uyarıcı levha yok. İlgililerin bu işleri yaparken daha sorumlu davranmasını rica ediyoruz. Üstünü kapatmışlar herhalde çukurun, ama buradaki çimento kurumamış ve gördüğünüz gibi aracım içinde. Bir buçuk saattir burada bekliyorum" dedi.