(Görüntülü) Halkalı'da bina alev alev yanıyor (3)

Alper KORKMAZ - İSTANBUL,() KÜÇÜKÇEKMECE Halkalı'da bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı. Binanın çatısı alev alev yanıyor. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.