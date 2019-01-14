(Görüntülü) Hakkari'de 2 katlı bina boyunda buz sarkıtı oluştu

HAKKARİ'de kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz yönde etkilerken, 2 katlı bir binanın çatısından yere kadar ulaşan buz sarkıtı görenleri hayrete düşürdü.



Hakkari'de geçen hafta etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi, derelerin donmasına, çatılarda ise buz sarkıklarını oluşmasına neden oldu. Hakkari'nin Merzan Mahallesi'nde bulunan Musa Bor'a ait 2 katlı evin çatısından yere kadar uzanan buz sarkıtı da görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşlar, 2 yıldır ilk defa bu kadar soğuk bir kış ve kar yağışı gördüklerini söyledi.





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