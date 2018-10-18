(Görüntülü) Hakkari'de 101 yayınevinin katılımıyla 'Kitap Fuarı'

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, () - HAKKARİ Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen '2'nci Ters Lale Festivali' etkinlikleri kapsamında kentte ilk kez 101 yayınevinin katılımıyla 'Kitap Fuarı' açıldı. Fuar, 21 Ekim Pazar gününe kadar gezilebilecek. 'Hakkari Kitap Fuarı'nın açılışına Vali Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Vekili Bakım Albay Besim Gökhan Tanrıkulu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Gençlik Spor İl Müdürü Reşit Güldal, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Cinegolds Sinemaları'nın sahibi Ufuk ve Bulut Balkis, tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, oyuncu ve yazar Murat Tavlı ile kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Vali Toprak ve beraberindekiler, stantları gezdikten sonra Türkiye'nin değişik illerinden 101 yayıncının katıldığı kitap fuarının açılışını yaptı. Açılışta konuşan Vali Toprak, bilgiye en güzel, en doğru ve en kısa yoldan ulaşmanın okumaktan geçtiğini söyledi. Toprak, amaçlarının gençlere ve çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap sevgisini aşılamak olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Bu fuarın daha etkili olabilmesi amacıyla İl Özel İdaresi Valiliğimiz tarafından 5 binin üzerinde çocuklara 5'er liralık kuponlar dağıttık. Şu an burada iftiharla söyleyebilirim ki 15 bin çeşit kitap bulunmakta ve sergilenmekte. Ayrıca bu kitaplar arasında birbirinden kıymetli eserleri olan yazarlarımızda aramızda. 102 tane yayınevimiz bu fuara katılım sağladı. Fakat biz bundan sonra çocuklarımızı, gençlerimizi nasıl tam donanımlı, bilgi sahibi, ahlak sahibi, hepsinden önemlisi insanlar haline getirebiliriz? Buna yoğunlaşmamız gerekiyor. Bu 17- 21 Ekim kitap etkinliğimizin hayırlı olmasını, çocuklarımıza faydalar getirmesini diliyorum."