(Görüntülü) Hafızasını, işitme ve konuşma yetisini yitiren öğrenci, ilik nakli olmayı bekliyor

Davut CAN / İZMİR, () İZMİR'de, Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Atakan Gür (22), yaklaşık 1,5 sene önce öksürük ve halsizlik şikayetiyle doktora gitti. Birkaç farklı hastanede tetkikleri yapılan Gür'e ilk başlarda alerjik belirtiler gösterdiği söylendi. Ancak şikayetleri geçmeyince, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada Gür'e Prof. Dr. Murat Tombuloğlu tarafından lösemi teşhisi konuldu. Atakan Gür, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık 6 ay boyunca çeşitli tedavilerin yanı sıra, kemoterapi de gördü. Gür, tedavilere cevap verdi ancak 2018'in Ekim ayında, hastalığın merkezi sinir sisteminde nüksetmesi sonrasında aniden bayıldı. 17 gün boyunca yoğun bakım servisinde uyutulan Gür, kendine geldiğinde konuşma ve işitme yetilerinin yanı sıra, hafızasını kaybetti. Doktorların 3 ay ömür biçtiği Gür'ün ailesi, uygun kök hücrenin bulunabilmesi için bağış çağrısında bulundu. BU SEFER MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNDE NÜKSETTİ Şimdilerde yavaş yavaş konuşmaya başlayan Gür, başlarda kim olduğunu hatırlamadığı annesine, "Hastaneden ne yapıyoruz", "Ben kötü müyüm", "Yaşamak istiyorum. İyi olacak mıyım" soruları sormaya başladı. AİLESİ, KÖK HÜCRE BAĞIŞI ÇAĞRISINDA BULUNDU Atakan'ın gözü yaşlı annesi Sema Gür, oğlunun hastalığını öğrendiği günlerde sınavları olduğu gerekçesiyle tedavisini ertelemek istediğini dile getirerek, "Kendisi çok bilinçli, Murat hoca tedavinin derslerden daha önemli olduğunu söyleyince kabul etti. İlk başlarda dışarıdan tedavi görüyordu. Aynı zamanda okula da devam ediyordu ve morali yerindeydi. Ancak daha sonrasında nöbet geçirip bilincini kaybedince her şey değişti. Yeni doğmuş çocuk gibi oldu. Duymamaya ve konuşmamaya başladı. Hafızasını kaybetti. Yeni yeni konuşmaya başladığında bana "Sen kimsin", "Hastanede ne yapıyoruz" gibi sorular sormaya başladı. Şimdi iyileşmesi için acilen ilik nakli olması gerekiyor. Herkesten rica ediyorum, kök hücre bağışında bulunsunlar. Bunların hepsini birlikte aşalım" dedi. Abisi Gürkan Gür ise, kardeşinin iyi İngilizce bilen ve müzikle çok ilgili biri olduğunu belirterek, "Kendisi aynı zamanda bateri çalıyordu. Çok aktif bir çocuktu. Hayatta kalması için tek beklentimiz ilik nakli olması, herkesten yardım bekliyoruz" dedi. Baba Erdal Gür de, tüm Türkiye'ye kök hücre bağışında bulunmaları için çağrı yaptı. İLİK NAKLİ OLMAZSA 3 AY ÖMRÜ KALDI Talihsiz gençle ilgilenen Uzman Dr. Fatma Keklik Karadağ, ilik nakli olmaması durumunda teorik olarak Gür'ün 3 aylık ömrünün kaldığını belirterek, "Şu anda Atakan tedaviye cevap vermiyor. İlik nakli olması gerekiyor. Hastalığın merkezi sinir sisteminde nüksetmesi sonrasında tekrar kemoterapi tedavisine başlandı. İşitme yetisinin kaybının kalıcı olduğunu düşünüyoruz. Onun için bir şeyler yapmak adına az zaman var" dedi.