(Görüntülü Haber) Yurttaki skandal olay çocukların yaşadıklarını ailelerine anlatmasıyla ortaya çıktı

(Görüntülü Haber) Yurttaki skandal olay çocukların yaşadıklarını ailelerine anlatmasıyla ortaya çıktı

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