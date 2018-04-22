(Görüntülü Haber) YSK Başkanı Güven: Seçim takvimini açıklamak için uyum yasalarını bekliyoruz 

Hakime TORUN / ANKARA () - YSK Başkanı Sadi Güven, "Seçim takvimi için uyum yasalarının geçmesi gerekiyor mu?" sorusu üzerine "Uyum yasalarının geçmesi gerekiyor, çünkü cumhurbaşkanı adayı için gerekli 100 bin imzayı kimin toplayacağıyla ilgili uyum yasası çıkması gerekiyor. Biz seçim takvimini açıklamak için onu bekliyoruz" dedi.





YSK Başkanı Sadi Güven, basın mensuplarının seçime ilişkin sorularını yanıtladı. Güven, İYİ Parti'nin 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlere girip giremeyeceğine ilişkin bir soru üzerine, "O tür konu benim işim değil. Normal yasal süreç içerisinde çalışmalarımızı yürürütüyoruz. Hangi siyasi partinin seçime gireceği hususunu biz takvim yayınlandığı günün normalde birinci günü açıklayacağız. Mümkün olsa daha kısa sürede açıklayacağız. Ancak herhangi bir siyasi parti ile ilgili bugüne kadar tespitimiz olmadı. Kayıtları tutma yetkisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ait. Ancak bunları değerlendirmek ve yasaların yorumunu yapıp açıklamak ise YSK'ya ait. Bugünkü çalışmalarımız içinde bu yok. Ama ne zaman olacağı ile ilgili de kurul ile görüşmeden bir şey söylemem mümkün değil" diye konuştu.





"ANKARA BARO BAŞKANININ AÇIKLAMALARINI KURUM ADINA KINIYORUM"



CHP'li bazı milletvekillerinin İYİ Parti'ye geçeceğine ilişkin bir soru üzerine Güven, "Ben duymadım. Siyasi partilerin ne şekilde seçime girecekleri Siyasi Partiler Yasası'nda belli, faraziyeler üzerinde konuşmam, böyle bir şey olursa sonra bakarız. Kamuoyunda değişik açıklamalar oluyor. YSK'yı yıpratıcı şekilde bazen sosyal medyada bazen de çok önemli mevkide olan şahıslar tarafından örneğin Ankara Baro Başkanı yurt dışındaki bir yayın organına YSK'nın bugünden 55 milyon oy pusulası bastırdığını söyledi. Hangi partinin veya hangi cumhurbaşkanı adayının aday olabileceği daha belli olmadan, açıklanmadan partilerin adayları açıklanmadan oy pusulalarının basılması mümkün değildir. Ancak bir baro başkanının bütün bunları bilmesine rağmen yurt dışında YSK ve seçim sonuçları aleyhine algı oluşturma adına böyle bir açıklama yapmasını kınıyorum. YSK anayasal bir kurumdur, herkese lazımdır. Titizlikle korunmalıdır. Tenkit mutlaka olacaktır, tenkit edilmeyi kabul ederiz, kendimizi geliştirme adına da önemli buluruz ancak yıpratıcı şekilde, gerçeği yansıtmayan, algı oluşturan bu tür konuşmalar YSK'ya zarar verdiği gibi Türk demokrasisine de zarar vermektedir. Önemli mevkide bulunan kişilerin açıklama yapmadan önce ciddi manada düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum. Kurum adına kınıyorum" ifadelerini kullandı.





"SEÇİM TAKVİMİNİ AÇIKLAMAK İÇİN UYUM YASALARINI BEKLİYORUZ"



"Seçim takvimi için uyum yasalarının geçmesi gerekiyor mu?" sorusu üzerine Güven, "Uyum yasalarının geçmesi gerekiyor, çünkü cumhurbaşkanı adayı için gerekli 100 bin imzayı kimin toplayacağıyla ilgili uyum yasası çıkması gerekiyor. Biz seçim takvimini açıklamak için onu bekliyoruz" diye konuştu.