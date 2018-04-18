(Görüntülü Haber) Yeşil Yol'un yüzde 60'ı tamamlandı

Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN,() Karadeniz Bölgesi'nde, 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi sürüyor. Turizm Mastır Planı kapsamında gerçekleştirilen yolun iyileştirme çalışmalarının yüzde 60'lık bölümü tamamlandı. Birkaç yıl içerisinde tamamlanması planlanan proje ile Samsun Kuş Cenneti'nden başlayacak yeşile yolculuk, Artvin?in Sarp Sınır Kapısı'nda sona erecek. Projeye ilişkin konuşan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Ekrem Yüce, Yeşil Yol, Karadeniz?deki doğa harikası hazineyi görebilmenin yoludur dedi. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) tarafından Karadeniz Turizm Mastır Planı kapsamında yapılan Yeşil Yol, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin ve Tokat illerinin yaylaları ve turizm merkezlerini üst koddan birbirine bağlayan yaklaşık 2 bin 600 kilometre uzunluğunda turizm yolu olarak planlandı. 7 metre genişliğinde gidiş - geliş tek şerit olarak planlanan yolun zemini taş parke döşemeli olacak. Bu yolla birlikte belirlenecek noktalarda oteller, restoranlar ve kayak tesislerinden oluşan turizm merkezleri oluşturulacak. Büyük çoğunluğu var olan yayla yollarının iyileştirilmesini kapsayan Yeşil Yol projesinin de yüzde 60'ı tamamlandı. PROJEDE SON DURUMU ANLATTI Konuyla ilgili konuşan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Ekrem Yüce, oluşturulan Turizm Mastır Planı kapsamında 9 ilin kültürel, tarihi, yaşam biçim değerleri, yaylaları, doğası, buzul gölleri ile bütün destinasyonlarının ele alındığını söyledi. Karadeniz Bölgesi'nin her geçen gün cazibesinin arttığına dikkat çeken Yüce, ?Bölgenin değeri, talebi ve farkındalığı artan bir turizm potansiyeli var. Karadeniz güneş, kum ve denizin haricinde yeni bir turizm cazibesi. Nesi var Doğası var. Bu doğayı biz tahrip etmeden kontrollü bir şekilde koruyup kullanalım ve ekonomiye kazandıralım. Bir doğa harikası ne kadar mükemmel olursa olsun, oraya ulaşımınız yoksa orası atıldır. Sizin o güzelliğinizi görselliğiniz ifade edemiyorsa oranın güzelliği sadece bir kutunun içinde hazinedir dedi. 'YEŞİL YOL SADECE BİR YOL DEĞİL' Yeşil yolun sadece bir yol olmadığını ifade eden Yüce, Bu yol Turizm Mastır planı içinde bir parça. Bu destinasyonlara, bu doğa harikasına ve bu hazinenin içindeki inciyi gösterebilmenin, görebilmenin bir güzergâhıdır. Bu güzergâhta biz mümkün olduğu kadar hemen hemen yok denecek kadar az miktarda yeni bir yol açıyoruz. Açılmış olan yolların güzergâhını iyileştiriyoruz. İlk günlerde 'Dağlar, ormanlar yarılacak, dereler mahvolacak' diye bir algı oluştu. Böyle bir şey yok. Biz mevcut yolları iyileştiriyoruz. Yeni yol açmıyoruz. Ham yolla ilgili çalışmamız yok denecek kadar az. Bugüne kadar patika dahi olmamış ya da patikadan öteye geçememiş yolların birleştirmesini yaptık. Oda çok kısa mesafelerdir diye konuştu. '53.5 MİLYON YEŞİL YOL'A AYRILDI' Yeşil Yol'un Samsun Kuş Cennetinden başlayan ve Batum sınırına kadar giden bir güzergâhı kapsadığını da kaydeden Yüce, şöyle konuştu 1600 kilometrelik bir iyileştirme ve yol çalışma alanımız var. Bizim 4 yol standardımız var. Şartlar neyi uygun görüyorsa ona göre karar veriyoruz. Eğer o güzergâh üstünde asfalt yapılması gerekiyorsa asfalt, beton yapılması uygunsa beton, küp taşsa küp taş kullanıyoruz. Biz bugüne kadar yol çalışmalarımızda 800 kilometrelik iyileştirme yaptık. Geriye 800 kilometrelik bir yolumuz kaldı. 2018 yılında 3'de 1'ini bitirmeyi hedefliyoruz. 3'üncü yılın sonunda ana aksımızı tamamlamayı düşünüyoruz. 2018 yılında Turizm Mastır Planı çerçevesinde 60 milyon lira civarında bir rakam ön görüldü. 53.5 milyon lirasını tamamen yol iyileştirme, bakım ve onarım çalışmalarına diğer kısmını ise yine Turizm Mastır Planı çerçevesinde ön gördüğümüz projelere ayırdık.Yüce, Yeşil Yol?un iyileştirme çalışmalarının yüzde 60'ının tamamlandığını da ekledi.