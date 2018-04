(Görüntülü Haber) Yenilenebilir enerji için 'yeşil enerji yeşil kariyer' dediler

İSTANBUL, ()-ALTINBAŞ Üniversitesi Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi (EÇAM) tarafından düzenlenen 'Yeşil Enerji Yeşil Kariyer' panelinde EÇAM Müdürü Doç.Dr.Sevil Acar, Gençleri, hem toplumsal açıdan faydalı, hem doğaya saygılı yeşil iş olanaklarıyla tanıştırmak istiyoruz dedi. Altınbaş Üniversitesi Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi (EÇAM), enerji kullanımından kaynaklı sorunları 'Yeşil Enerji Yeşil Kariyer' panelinde masaya yatırdı. İki oturumdan oluşan panelin ilk oturumuna Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Üyesi Avukat İsmail Hakkı Atal, Gazeteci ve Enerji İletişim Danışmanı Özgür Gürbüz, TEMA Çevre Politikaları Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Özlem Katısöz konuşmacı olarak katıldı. İkinci oturumda ise LM WindPower İK Koordinatörü Görkem Töre, Biyogaz İş Geliştirme Uzmanı Kardelen Afrodit Adsal ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Gençer Baykan konuşmacı olarak yer aldı. EÇAM Müdürü Doç. Dr. Sevil Acar, açılış konuşmasında hedeflerini şöyle anlattı: "Kitlesel enerji tüketiminin önemli çevre sorunlarına sebep olduğu günümüzde bu konularda çözüm üretmek, üretilen çözümlere katkı sunmak, temiz ve yenilenebilir işlere özendirmek ve toplumu bilinçlendirmek üzere merkezimizi kurduk. Farklı disiplinlerde araştırma yapan 7 yürütme kurulu üyemizle çalışıyoruz. EÇAM olarak, Türkiye ve dünyadaki enerji ve çevre sorunlarının ekonomik, ekolojik, sosyal, teknik açılardan araştırılması ve iyi uygulamaların hayata geçirilmesi için akademik ortamı geliştirmeye çalışıyoruz. Bugün odaklanmak istediğimiz konu ise yenilenebilir enerji sektöründe şimdiden ortaya çıkmış ve yakın gelecekte gençleri bekleyecek olan yeşil istihdam olanakları. Günümüzde, hangi bölümden olursa olsun, yeni mezun bir genç, can sıkıcı bir işsizlik sorunuyla karşı karşıya. Türkiye'nin işsizlik oranı, pozitif büyüme oranlarına rağmen düşmemekte ısrar ediyor. Bunun nedenleri başka bir panelin konusu olmakla birlikte, Türkiye'nin önünde yeni istihdam fırsatları, iş alanları da mevcut. Resmin umut vaat eden tarafını görebilmek için gençleri, hem toplumsal açıdan faydalı, hem doğaya saygılı yeşil iş olanaklarıyla tanıştırmak istiyoruz. HER 3 ÖLÜMDEN BİRİNİN NEDENİ KANSER Kocaeli Dilovası'nda hava kirliliği nedeniyle artan kanser vakalarını hatırlatan Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Üyesi Avukat İsmail Hakkı Atal, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyadaki ölümlerin yüzde 12'si kanser oluyorken, Kocaeli Dilovası'nda her 3 ölümden birisinin kanser olduğu ortaya çıktı. Özellikle kömürlü termik santrallerin bacasından çıkan ağır metalleri engelleyebilecek bir sistem dünyada yok. Bunlar havadan yağmur yoluyla toprağa, yediklerimize karışıyor ve çocuklarımızın geleceğini tehdit ediyor. Vücutta birikim sonucu yıllar sonra insanların kanser hastası olmalarına neden oluyor" diye konuştu. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Gençer Baykan ise gerçekleştirdikleri Türkiye'de Yenilenebilir Enerjide Genç İstihdamı:Rüzgar ve Güneş Sektörlerinin Değerlendirmesi başlıklı Sektörel Araştırma Raporu'nu değerlendirdi. Barış Gençer Baykan, "Bu,İşini Güneşe Dön? adlı projenin bir ayağı olan araştırma. Rüzgar ve güneş enerjisi sektörlerinde var olan firmalarda genç istihdamının profilini çıkarmak amacıyla yapıldı. Mesleki ve teknik okullarda okuyan öğrencilerin bu sektörlerde çalışmalarının önündeki engelleri araştırdık. Şu verilere ulaştık: Bu sektörlerle ilgili gençlerin mesleki becerilerini geliştirmeleri önemli; sektörde nelerle karşılaşacakları çok önemli. İkincisi ise mesleki standartların geliştirilmesi. Mesleki Yeterlilik Kurumu 2012'den beri rüzgar ve güneşte çeşitli standartlar belirliyor, o gerekli belgeyi almazsanız sektörde çalışamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.