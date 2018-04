(Görüntülü Haber) Üniversiteli öğrencilerden geri dönüşüme farkındalık için “Dönerse Senindir” projesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü, çevre kirliliği hakkında bilinçsizliği ortadan kaldırmak ve insanların atık olarak düşündükleri birçok şeyi geri dönüşüm ile tekrar kazanabileceğine dikkat çekmek için “Dönerse Senindir” adlı sosyal sorumluluk projesi hazırladı. Proje kapsamında öğrenciler, topladıkları atıklarla üniversitelerinin bahçesine peyzaj düzenlemesi ve pet şişe atıklarından sembolik bir anıt yaptılar. “HER ÜNİVERSİTEYE GÖNÜLLÜ OLARAK GİTMEK İSTİYORUZ” Kulübün 9 üyesinin gerçekleştirdiği bu proje başladıktan sonra bütün üniversitenin de dâhil olduğunu vurgulayan İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü danışman hocası Yrd. Doç. Dr. Emel Tozlu, “ Kullanılmayan, geri dönüştürülebilir malzemelerle kampüsümüzü daha da güzelleştirebilir miyiz diye düşünerek yola çıktık. Güzel ve sanatsal şeyler ortaya çıktı. Projenin burada kalmasını değil sürdürülebilir şekilde devam etmesini diliyoruz. Belki gelecek sene daha büyük bir projeyle diğer üniversitelerin kampüslerine de gönüllü olarak gidip bunu yapmak istiyoruz. Gençler bu konuda her zaman çok duyarlı ve bu bizi çok mutlu ediyor” dedi. “GERİ DÖNÜŞÜME EVİMİZDEN BAŞLAMALIYIZ” Geri dönüşüme önce evimizden başlamamız gerektiğini vurgulayan Tozlu, “Plastik, cam ve evsel atıkları ayırarak bile işe başlayabiliriz. Kendi evimizde küçücük gibi görünen şeyler doğayı çok ciddi anlamda deforme ediyor ve böyle devam ederse dünyada yaşanacak güzel yerler kalmayacak. Bunların önlemini şimdiden almazsak gelecekte çocuklarımıza bırakacak güzel bir dünyamız olmayacak” diye konuştu. Projede öğrencilere atıklardan heykel yapımında yardımcı olan İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğr. Üyesi Gürcan Kurt, “Pet şişelere form kazandırmak oldukça zor bir süreçti ancak öğrencilerle yaptığımız fikir alışverişleriyle çok keyifli vakit geçirdik. Öğrenciler ilk başta çok pet şişelerden ortaya ne çıkabilir düşüncesiyle çok olumsuz baktılar. Ancak her öğrencinin verdiği fikirle yaptığımız değişikliklerle amorf bir form ortaya çıkardık” dedi. “FARKINDA OLMASAK DA ÇÖPTEN GERİ DÖNÜŞEN BİR SÜRÜ MALZEME VAR” İnsanların geri dönüşüm malzemelerinin farkında olmadığını ve bu malzemelerden her ortamda çalışmalar yapılabileceğine değinen Kurt, “Biz pet şişelerden formu çok net olmayan bir çalışma ortaya çıkardık. Gramajı ağır pet şişeleri zemine temel yaparak içine de renkli sular koyarak yukarıya da gramajı daha düşük pet şişelerle bir form yakaladık. Herkes evlerinin bahçelerinde bir şey yapabilir. En çok istediğimiz şey böyle projelerin çoğalması. Farklı malzemeler kullanarak deneme yapmakta fayda olduğunu düşünüyorum. İnsan hem hoş vakit geçiriyor hem de eğlenceli bir süreç oluyor. Ayrıca üniversitemiz Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli’ye de sosyal sorumluluk alanında gerçekleştirdiğimiz tüm projelere verdiği desteklerden ötürü teşekkür ediyoruz ” ifadelerini kullandı. “DÜNYADA ÖNEM VERİLMESİ GEREKEN ŞEYLERDEN BİRİGERİ DÖNÜŞÜM” Dünyada gerçekten en çok önem verilmesi gereken şeylerden birinin geri dönüşüm olduğunu düşünüyorum diyen proje lideri Yağmur Akay, “Hayvanları, insanları ve ekolojik sistemi sıkıntıya sokan başlıca neden attığımız atıklardır. Birçok atık da doğada yok olmuyor ve bu yüzden dünyayı kirletmeye başlıyoruz. Yapacağımız şeyleri göz ardı etmezsek doğa için de çok faydalı olacak. Herkesi geridönüşüme ve çevreyi kirletmemeye davet ediyorum” dedi. “GERİ DÖNÜŞÜMÜ İNSANLARA NASIL ANLATABİLİRİZ DİYE DÜŞÜNDÜK” Proje kapsamında toplanılan atıklarla, bahçe düzenlemesinde kullanılması için sehpalar, saksılar ve heykel yaptıklarını söyleyen Yağmur Akay, proje sürecini şöyle anlattı: “Projeyi yaparken geri dönüşümü insanlara nasıl anlatabiliriz, nasıl farkındalık yaratabiliriz diye düşündük. Çevremizde o kadar çok atık olan yer vardı ki oradan tek tek tekerlekleri topladık, boyadık, parça parça kumaşlar boyadık ve okulumuzda atılan şişeleri toplayarak bir heykel yaptık. Okuldaki arkadaşlarımızın bizleri görüp bir şeyler sorması bizi çok mutlu ediyor. İstediğimiz şeyi başardık, onlara ne yaptığımızı anlatarak onların da bu işleri yapabileceğini anlatıyoruz. Bize destek verenlere hediyeliklerimiz var. Gazoz kapaklarını birleştirerek kendi emeklerimizle anahtarlık yaptık, doğaya faydamız olmasını istediğimiz için de tohum kalemler temin ettik. Bu kalemleri kullandıktan sonra da çöpe değil toprağa gömüyoruz ve ağaçlandırmaya fayda sağlamış oluyoruz.” Yaptıkları projeyle geri dönüşümün ne kadar faydalı olabileceğini, insanların geri dönüşümle neler yapıp kullanabileceğini, ürünleri değerlendirebileceği üzerine bir farkındalık yaratmak istediklerini söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencisi Tolgahan Polat, “Çöpten topladığımız materyallerle heykel ve sehpa gibi şeyler yaptık. İlk dakikalar heykelin neye benzeyeceği konusunda tereddütte kaldık. Yaparken de çok zorlandık. Herkes çevresinde bir şeylerin dönüştürebileceğini düşünürse, hem ülkemiz, hem çevremiz için daha güzel bir hayat bizi bekliyor. Arkadaşlarımız projemize çok destek verdi. İnsanlar bize gelip yardım etmek istediler” dedi. Projenin gerçekleştiği İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bahçesinde mini konser de düzenlendi. Öğrenciler kendi düzenledikleri bahçelerinde şarkılara eşlik etti. Kulüp üyeleri, gazoz kapaklarından yapılan anahtarlıkları ve tohum kalemleri arkadaşlarına hediye etti. “Döner Senindir” projesi, dönem boyunca bahçede yeni çalışmalarla devam edecek.

