(Görüntülü Haber) Trabzon'da 'Uluslararası Köpek Irkları Standartları Yarışması'

Osman ŞİŞKO- Aleyna BAYRAM/TRABZON, () - TRABZON'da, Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu'nca farklı ülkelerin ırk standartlarına göre değerlendirilen 100 köpek ile ‘Uluslararası Irk Standartları Yarışması' yapıldı. Yarışmada dereceye giren köpeklere unvan verilirken, köpek ırklarının standartları da belirlendi.



Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu'nca Trabzon'un Ortahisar ilçesi Beştaş Mahallesi’ndeki halı sahada, 21- 22 Nisan günlerinde, ‘Uluslararası Köpek Irkları Standartları’ yarışması düzenlendi. Irklarına ve yaşlarına göre, farklı klasmanlarda yarıştırılan köpekler, hakemler tarafından federasyonun belirlediği standartlar doğrultusunda değerlendirildi. Yarışma öncesi sahiplerinin hazırladığı köpekler, sahada jüri önünde dolaştırılarak, puan toplanmaya çalışıldı. Trabzon'a özgü ırk olan ‘Zerdeva’ köpeklerinin de tanıtıldığı ve standartlarının belirlendiği organizasyonda farklı ırklardan toplam 100 köpek yer aldı.



DERECE ALAN KÖPEKLERE MADALYA VE MAMA



Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Başkanı Dr. Ümit Özkanal, her köpek için belirlenmiş uluslararası standartlar bulunduğunu, hakemlerin de bu standartlar doğrultusunda köpeklerin kafa, göz ve diş yapısını, ön ve arka ayakları ile tüy yapısını değerlendirip, derecelendirme yaptığını söyledi. Türkiye'deki köpek ırklarını tanıtmayı ve ön plana çıkarmayı amaçladıklarını kaydeden Özkanal, “Trabzon'da düzenlemiş olduğumuz bu 3’üncü yarışma. Bu yarışmalarda her şehre ulaşmaya çalıştık. Amacımız Türkiye'de bulunan köpek cinslerinin özellikle yörelerin köpek ırklarını tanıtmak ve onları ön plana çıkarmak. Burada birçok farklı ırk yarışacak. Dünyanın farklı ülke ırklarının yer aldığı köpekler yarışmada yer alacak. Buradaki yarışmada dereceye girenlere, 'ulusal şampiyonluk aday' unvanı verilecek; aynı zamanda madalya, kupa ve mama ile ödüllendirilecek. Buradaki yarışma köpeklere unvan özelliği kazandırıyor. Biz köpeklerin tanıtılmasını, ırka en yakın, standarda en yakın köpeklerin üretilmesini sağlamak için çalışıyoruz” dedi.



'ZERDAVA'NIN STANDARDI BELİRLENDİ



Trabzon'a özgü ırk olan ‘Zerdeva’ köpeklerinin de tanıtıldığı ve standartlarının belirlendiği organizasyona katılan Trabzon Zerdeva Köpeği Derneği Başkanı Serdar Ergün ise "Tonya bölgemizde yetişen daha sonra da Maçka ilçesinde de yayılan endemik ırkımız 'Zerdeva' köpeği. Dünya literatüründe hiçbir köpek ırkı ile kan bağı yok. Biz bu ırkı 2013 yılında kurmuş olduğumuz bir dernekle uluslararası platforma taşımayı planlıyoruz. İş köpeği sınıfında olan bir tür. Bölge insanının özelliklerini taşır. Saldırgan, inatçı bir yapısı var. Bekçilikte çok iyi, küçük olmasına rağmen yürekli bir köpek türüdür. Zerdeva köpeğinin standardının belirlenmesi ve yazılması için burada çalışma yapılıyor" diye konuştu.



‘IRKLARIMIZI TANIYORUZ’



Köpek yetiştiricisi Mehmet Ali Yıldız da köpek sahiplenmek isteyenlerin bu organizasyonda yer alması gerektiğini belirterek, “Burada yapılan organizasyon köpeklerimizin tanıtılması adına çok verimli oluyor. Buradaki başarılar köpeklerimize unvan kazandırıyor. Irklarımızı tanıtıyoruz. Heyecanlıyız; ama köpeklerimizi ringe çıkarmaya alıştık. Başka illerde düzenlenen yarışmalara da katılıyoruz ben 'Amerikan Akıta' ve 'Japon Akıta' ırkı yetiştiriyorum. Köpek sahiplenecek olan kişilerin bu tür organizasyonlarda bulunması gerekiyor. Burada sadece köpeğin gösterişli güzel olması önemli değil. Önemli olan soy ağacının belli olması” dedi.



Yarışmada Ilına Neinika’nin ‘Pomeranian’ cinsi ‘Merlin’ adlı köpeği birinci seçildi. Organizasyona İstanbul’dan gelerek, katılan ve birincilik kupasını kaldıran Neinika, "Heyecanlıydık; ama birinci olduk. Şu an kendimizi çok mükemmel hissediyoruz" dedi.



Yarışmada ‘Doberman’ cinsi köpeğiyle ikinciliği elde eden Can Anakaş ise "Çok heyecanlıyız. 2 yıldır yarışmalara katılıyoruz. Bu tür organizasyonlar köpekseverler için çok yararlı" diye konuştu. Köpek eğitmenliği yapan Sefa Kalbur da ‘Sheltie’ ırkı köpeğiyla yarışmada üçüncü oldu. Dereceye giren köpeklerin Türkiye Şampiyonası'nda yarıştırılacağı belirtildi. Köpekler, kupa ve mamayla ödüllendirildi.