(Görüntülü Haber) Tokat'ta erken seçim açıklaması heyecanla takip edildi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim ile ilgili basın toplantısını Tokatlılar heyecanla takip etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, erken seçim çağrısı yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştükten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı basın açıklamasını Tokatlılar kahvelerde televizyon başında heyecanla takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçimin 24 Haziran'da yapılacağı yönündeki açıklamasını vatandaşlar alkışlarla karşıladı. Vatandaşlar seçimin hayırlı olmasını diledi.

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