(Görüntülü Haber) Sultanbeyli'de trafik kazası: 9 yaralı

İstanbul,() SULTANBEYLİ'de meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kaza, Adil Mahallesi Ekol Caddesi ile Demokrasi Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada 3 araç birbirine girdi. Kazayı gören çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Kazaya karışan 3 araçta bulunan biri 2 yaşındaki bebek toplam 9 kişi yaralandı. Yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken 8 kişinin durumunun iyi olduğu bir kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.