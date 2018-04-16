(Görüntülü Haber) Sivas'ta CHP'den OHAL'in kaldırılması için oturma eylemi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Sivas İl Teşkilatı ve partililer, OHAL'e oturma eylemi yaparak tepki gösterdi. CHP İl Teşkilatı ve partililer, ellerinde 'OHAL değil demokrasi' yazılı dövizlerle bir araya geldi. Eyleme CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu ve çok sayıda partili katıldı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Milletvekili Sarıbal, 15 Temmuz FETÖ darbesinin ardından, 20 Temmuz'da bir sivil darbe yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Şu anda biri saraydaki koltuğu kaybedeceğini bildiği için, diğeri de artık Meclis'e 12 Eylül döneminin o dikta anayasasından kaynaklanan yüzde 10 barajını geçemeyeceğini bildiği için yan yana geldiler. Yani ikisi de bir koltuk ittifakı kurma konusunda beraberler. Bunu olağanüstü koşullarda yapıyorlar. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrasında 20 Temmuz'da bir sivil darbe bir diktatör tarihi olarak hayatımıza geçti. Hayatımızı zindan ettiler. Zulüm yeryüzünde gökyüzünde geziyor. Bugün burada sizler, basın emekçileri, halkımız buradayız. Ama bütün gazeteciler, milletvekilleri, 70 bin öğrenci, 148 gazeteci içeride, gözaltında ve tutuklu. Bunların hiçbir suçu yok. FETÖ darbe girişimi yaptı diye insanları içeriye atıyorlar. Elbette ortağı oldukları önce cemaat, sonra hizmet hareketi, sonra arkasından terör örgütü olan FETÖ'den hesap sorulsun; hiç itirazımız yok. Gelsinler birlikte soralım. Ama FETÖ'ye hesap soracağız diye bu ülkedeki demokrat, aydın, solcu, Atatürkçü ne kadar insan varsa işinden aşından ettiler. FETÖ'den hesap soruyorlar mı? Vallahi simitçiden, memurdan, polisten, öğretmenden soruyorlar. Ama nedense bu siyasi ayağını hiç sormuyorlar." CHP Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu da hükümetin OHAL'i 7'nci kez uzatmanın peşinde olduğunu söyleyerek, "Bugün iktidar partisi ve yeni ortakları, Türkiye'yi uçuruma adım adım yaklaştıran OHAL'i bir kez daha uzatmanın peşindeler. Postallı darbelerle mücadele etme vaadiyle gelenler, gelinen noktada takım elbiseli darbeciler haline gelmiştir. Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir. Hukukun askıya alındığı, parlamentonun yok sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı, milletvekillerinin rehin alındığı faşizm düzeni ortadan kalkmalıdır. Bizler OHAL değil demokrasi istiyoruz" dedi. Konuşmaların ardından yaklaşık 150 kişilik grup kent meydanında 30 dakika oturup, İzmir Marşı'nı söyledi. Grup, sloganlar eşliğinde dağıldı.

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