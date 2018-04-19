(Görüntülü Haber) Şişli Etfal'in 6. katından böyle atladı -1

ŞİŞLİ Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişi, 6. kattan atladı. O anı bir amatör kamera saniye saniye kaydetti. Ağır yaralanan kişi, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. İntihar girişimi üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi geldi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×