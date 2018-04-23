(Görüntülü Haber) Silopi'de 6 yıl sonra 23 Nisan kutlaması stadyumda yapıldı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, 6 yıldır terör olayları nedeniyle salonlarda gerçekleştirilen 23 Nisan Ulasal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması, bu yıl ilçe stadyumunda yapıldı.



Silopi'de 23 Nisan Ulasal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı, 6 yıl aradan sonra ilçe stadyumunda düzenlendi. Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, askeri erkân, bazı siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı kutlamada, öğrenciler Türkiye'nin birçok yöresinden halk oyunları ve akrobatik gösteriler sergiledi. Programda Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulu öğrencileri de çalan müzikler eşliğinde halay çekti. Müziğe kendilerini kaptıran bando takımındaki kız öğrenciler de davul, borazanlarını yere bırakarak halaya katıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı stadyumunun ortasına ay yıldız şeklinde branda açıldı. Ay ve yıldız etrafında toplanan öğrenciler balon uçurdu.



Kutlamada, daha önce çeşitli spor branşlardaki yarışlarda birinci olan okullara şampiyonluk kupalarını Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş verdi. Işıktaş programı hazırlayan öğretmenleri de tebrik etti. Program daha sonra yapılan tören yürüyüşü ile sona erdi.





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