(Görüntülü Haber) Şehit Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal son yolculuğuna uğurlandı

(Görüntülü Haber) Şehit Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal son yolculuğuna uğurlandı

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