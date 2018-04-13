(Görüntülü Haber) Şehit dedelerine dua edip Afrin'deki Mehmetçiğe mektup yazdı

() Gaziantep'ten 189 öğrenci özel uçak seferleriyle Çanakkale'ye götürüldü. Çanakkale'deki şehitlikleri ziyaret eden öğrenciler dedelerine dua edip Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'ndan görev yapan asker ve polislere moral için mektup yazdı.

'Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına' proje kapsamında şu ana kadar 70 bin öğrenciyi Çanakkale Şehitliği'ne götürdü. Son olarak ise 189 öğrenci özel uçak seferleriyle Çanakkale'ye götürüldü. Çanakkale'deki şehitlikleri ziyaret eden öğrenciler dedeleri için dua etti. Bazı öğrenciler ise şehit dedelerinin yanından Afrin'deki Mehemtçiğe moral mektupları yazdı. Öğrenciler Çanakkale Deniz Zaferleri'nde ortaya konan destansı mücadeleyi yerinde görme imkanı buldu.

15 YAŞINDAKİ GENÇLERİMİZ VATAN İÇİN ŞEHİT OLDU

Çanakkale'de verilen destansı mücadelenin tüm dünyaya örnek olduğunu belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, " 15 yaşında gençlerimiz vatanın birliği beraberliği ve vatan savunması için şehit oluyorlar. O dönem, Çanakkale'yi her Türk gencinin görmesi gerekiyor diye düşündüm. Göreve geldikten sonrada bunun çalışmalarını başlattık ve Şahinbey İlçesi'ndeki bütün gençlerimizin Çanakkale'yi ziyaret etmelerini istedik. Her gün 200'e yakın gencimizi uçakla şehit olan dedelerimizi ziyarete gidiyoruz" dedi.

"AFRİN'DE POLİS VE ASKERİMİZ DESTAN YAZMAYA DEVAM EDİYOR"

Çanakkale'deki şehitlikleri ziyaret eden bir öğrenci ise "Çanakkale'de 103 sene önce burada atamarımız bir destan yazdı. Şimdi ise Afrin'de polis ve askerimiz destan yazmaya devam ediyor. Gerekirse biz de gideriz. Buradan kendilerine moral için mektuplarımızı yazıyoruz." dedi.