(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da yöresel yemek ziyafeti

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL ŞANLIURFA,() Şanlıurfa'da, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında protokol ve vatandaşlara 13 ilçeye özgü yöresel yemek ikramı yapıldı. Birbirinden lezzetli yemeklerin sergilendiği stantlarda hamur şekeriyle yapılan Harran Kümbet evleri, Göbeklitepe ve Urfa Kalesi pastaları büyük ilgi gördü. Turizm Haftası dolayısıyla Şanlıurfa Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı organizasyonuyla balıklıgöl civarında bulunan tarihi Sakıp'ın Köşkü'ndeki bahçesinde 'Yöresel Urfa yemekleri' standı açıldı. Açık havada sunulan yöresel yemekler için vatandaşlar saatler öncesinde etkinlik alanını doldurdu. 13 ilçeye özgü aşçılar tarafından hazırlanan çiğköfte, içliköfte, sıkma, Yahudi köftesi, kuzu iç pilav, zerde, mangal kebabı davetlilere Siverek sıra gecesi ekibinin seslendirdiği türküler eşliğinde ikram edildi. Bu yıl ilk defa şeker hamurundan Göbeklitepe, Urfa Kalesi, Harran Kümbet evleri ile Harran Üniversitesi kalıntılarının yer aldığı pastalar davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Stantların önünde oluşan uzun kuyruklarda vatandaşlar, çeşit çeşit yöresel yemeklerin tadına bakmanın lezzetini yaşadı. Yöresel kıyafetli kadınların yemek ikramında bulunduğu stantları gezen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yemeklerin tadına bakarak aşçılardan bilgi aldı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Geçen yıl turizm noktasında oldukça verimli bir yıl geçti. Bu yılda beklentimiz oldukça yüksek. Bölgede terör olaylarının bitmesiyle birlikte inanç turizmin merkezi olan Şanlıurfa'da turizm patlaması yaşanıyor. Birbirinden lezzetli yöresel yemeklerin bulunduğu Şanlıurfa'da UNESCO Gastronomi şehri olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz dedi. Etkinlikte Şanlıurfa'yı mutfak cennetine dönüştürmek istediklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise Ben bu etkinlikte görev alan 13 ilçe belediyelerimize teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'nın kendine has yemekleri bakımından Türkiye'nin önde gelen illerin başında yer almaktadır. Şanlıurfa tarım kenti ama turizm potansiyeli en yüksek illerden birisidir. Şanlıurfa'yı bir mutfak cennetine dönüştürmek için elbirliğiyle çalışmalarımız devam ediyor diye konuştu. Açık havada ücretsiz olarak ikram edilen birbirinden lezzetli yemekler kısa sürede davetliler tarafından tüketildi.