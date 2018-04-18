(Görüntülü Haber) Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'dan erken seçim açıklaması

(Görüntülü Haber) Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'dan erken seçim açıklaması

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