(Görüntülü Haber) Ravza Kavakçı Kan: Ümit ediyoruz ki adalet tecelli edecek

Serpil KIRKESER / İstanbul - FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu'ndaki eylemlerine ilişkin 34'ü tutuklu 44 şüpheli hakkında açılan dava öncesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan basın açıklaması yaptı.





"DURUŞMAYI TAKİP ETMEK İÇİN BURADAYIZ"



Ravza Kavakçı Kan, Bakırköy Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamasında, "Hava Harp Okulu Davası'nın ilk duruşmasını takip etmek için buradayız. Biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişiminin akabinde, o hain darbe girişiminde rol alan sanıklar yargılanmaya devam ediyor. Bazı duruşmalar tamamlandı, bazılarında netice alındı. Ama bugün darbe girişiminin olduğu gün Hava Harp Okulu'nda üst düzey



44 sanığın yargılandığı duruşmayı takip için buradayız. Biz neden duruşmaları takip ediyoruz? Amacımız hem şehit ailelerimize



ve gazilerimize destek vermektir" dedi.





"ÜMİT EDİYORUZ Kİ ADALET TECELLİ EDECEK"



"Ümit ediyoruz ki adalet tecelli edecek" diyen Ravza Kavakçı Kan, "Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri, bu darbe girişiminde emeği ve en



ufak bir desteği olan kişileri de adalet önünde hesap vermelerini sağlayacak. Adli makamlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onlar, iğneyle kuyu kazar gibi bu süreci devam ettiriyorlar ve bu süreç kolay bir süreç değil. Bizde bütün şehit ailelerimiz başta olmak üzere o gün 251 şehidimizin ailesinin yanındayız. 2 bin 194 gazimizin ve ailelerinin yanındayız. Ve o gün sayın Cumhurbaşkanımızın teklifiyle sokağa çıkan milyonlarca isimsiz kahramanın yanındayız. Ümit ediyoruz ki bu davalar, en sağlıklı şekilde neticelenecek ve adalet önünde bunda en ufak bir katkısı olanlar adalet önünde hesabını verecek. Başka duruşmalarda da gördüğümüz gibi herhangi bir katkısı olmayanlarda serbest kalmış olacak" dedi.



Ravza Kavakçı Kan yaptığı basın açıklamasının ardından duruşmayı izlemek için adliyeye girdi.