(Görüntülü Haber) Rabia’nın annesine çamaşır makinesi hayali gerçekleşti

Eser AYDIN MUŞ, () MUŞ'un Yeşilova beldesinde yaşayan, ortaokul öğrencisi Rabia Ceylan'ın (12) TÜBİTAK'tan kazandığı para ödülüyle annesi için almayı hayal ettiği çamaşır makinesi, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya tarafından alındı. Melek-Hasan Ceylan çiftinin kızları İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Rabia Ceylan, hazırladığı, Değerlerimizi ayakta tutmak için 'cebimdeki değerler' ile bir katkı da benden isimli projesiyle TÜBİTAK'ın Van'da yapılan bölge yarışmasında birinci oldu. 12 hikayeden oluşan cep kitap projesinden 500 TL ödül kazanan Rabia Ceylan, bu parayla çamaşırları elde yıkayan annesine makine almak istedi. Rabia Ceylan, parayla çamaşır makinesi alınamayınca Kayseri'de 7 Mayıs'ta yapılan olan Türkiye finalinde dereceye girmek istediğini söyledi. Rabia'nın başarısı ve isteği 'nın haberi ile duyulunca Muş Belediye Başkanı Feyat Asya harekete geçti. Belediye Başkanı Feyat Asya, beraberinde Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ile birlikte Ceylan ailesinin evine gitti. Başkan Feyat Asya, çamaşır makinesi sürpriziyle Rabia'nın annesi için düşündüğü hayali gerçekleştirdi. Okul tarafından gezi için İstanbul'a gönderilen Rabia ile görüşemeyen Başkan Asya ve Rektör Polat, anne ve babası ile sohbet etti. Başkan Feyat Asya, Rabia'nın başarısı ile gururlandıklarını söyledi. Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ise anne Melek Ceylan'ın kızı için istediği bilgisayarı da kendisinin alacağını söyledi. Rektör Polar, Rabia'nın bundan sonraki öğrenimini Muş dışında gerçekleştirmesi halinde burs, kalacağı yurt ve diğer ihtiyaçlarında destek olacağını ifade etti. Ceylan ailesi Başkan Feyat Asya ve Rektör Fethi Ahmet Polat'a desteklerinden dolayı teşekküt etti. Ayrıca Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri de Ceylan ailesini ziyaret ederek isteklerinin olup olmadığını tespit ettiler.