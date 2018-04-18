(Görüntülü Haber) Polise çarpan sürücü Trafik yoğundu, kaçacak yer bulamadım

Tolga YANIK KONYA,()Konya'da makam aracıyla Polisevi'nden çıkan Vali Yakup Canbolat'a selam veren polis memuru Vedat Selvi'ye çarpan sürücü Mürsel Sarı'nın ifadesi ortaya çıktı. Kazadan sonra serbest kalan Sarı, ifadesinde, Polisevi'nin önüne yaklaştığımda 200 metre kala bir polisin yol ortasında durduğunu gördüm. Frene bastım; ancak duramayıp, çarptım. Polise çarpmamak için kurtarmak istedim; ancak yol trafiği yoğun olduğu için kaçabilecek yer bulamadım dedi. Kaza, geçen 10 Nisan günü Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıldönümünde meydana geldi. Polisevi'nden makam aracıyla çıkan Vali Yakup Canpolat'a yol güvenliği alan polis memuru Vedat Selvi(53), selam vermek istedi. Bu sırada yoldan geçen Mürsel Sarı (37) yönetimindeki 42 ZD 282 plakalı otomobil, cadde ortasındaki polis memuru Selvi'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulup düşen Selvi yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından aracından inen sürücü Sarı'nın olayın şokuyla havaya zıpladığı görüldü. Kazayı gören Vali Canbolat da makam aracından inip Selvi'nin yanına koşup, yardım etti. EŞİT KUSURLU BULUNDULAR Tedavisi süren polis memuru Selvi'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Selvi ve Sarı'nın kazada eşit oranda kusurlu oldukları yönünde kaza raporu hazırlandığı kaydedildi. 'POLİSE ÇARPMAMAK İÇİN KURTARMAK İSTEDİM Sürücü Sarı da polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Trafiğin yoğun olduğunu ve kaçacak yer bulamadığını belirten Selvi'nin, ifadesinde Eve giderken Polisevi'ne yaklaştığımda 200 metre kala bir polisin yol ortasında durduğunu gördüm. Frene bastım; ancak duramayıp, çarptım. Polise çarpmamak için kurtarmak istedim; ancak yol trafiği yoğun olduğu için kaçabilecek yer bulamadım.dediği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.