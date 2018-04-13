(Görüntülü Haber) Öğrenciler şehitlikte hatim duası etti

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ,) Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu öğrencileri, Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek, dua edip, şehit ailelerinin ellerini öptü. Şehitler için hatim indiren Ahmet Ulucan Ortaokulu öğrencileri, hatim duası için Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği yöneticileriyle Garnizon şehitliğine geldi. Hatim duası öncesi konuşan Ahmet Ulucan Ortaokulu Müdürü Hakan Yüksel, Okulumuz öğrencilerinin bilinçlenmesi ve vatanı savunacak bireylerin yetişmesi için bugün ülkemizin her yerinde ve Suriye'de mücadele eden askerlerimizi hatimle anmak istedik dedi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Yılmaz Üçkan ise yaptığı açıklamada Öğrencilerimiz hatim duasını askerlerimiz için yapma isteğini elbette ki kabul ettik. Gelecek neslin hem imanlı hem de inançlı ve milli hassasiyetlere saygılı yetişmesi için bu tür çalışma ve programların önemli olduğunu her zaman söylüyoruz. Bizler için şahadet şerbeti içen ağabeylerine amcalarına ahde vefa borçlarını ödeme konusunda söz vermek için buradalar diye konuştu.Konuşmaların ardından okunan Kuran-ı Kerim ve hatim duası sonrası öğrenciler kırmızı güllerle şehitlikleri ziyaret ederek dua edip, şehit mezarlarına su döktüler. Şehit anneleri ile kucaklaşıp, ellerini öptüler.