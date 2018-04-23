(Görüntülü Haber) Milli Eğitim Bakanı 23 Nisan nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti

(Görüntülü Haber) Milli Eğitim Bakanı 23 Nisan nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti

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