(Görüntülü Haber) Meral Akşener'den erken seçim açıklaması (3)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı erken seçim açıklamasıyla ilgili, "Erken seçim, zamanında seçim, şu seçim, bu seçim bizim açımızdan telaşlanacak ve problem olacak herhangi bir durum yoktur" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Salı günleri gerçekleştirdiği haftalık toplantısını bugün partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptı. Akşener konuşmasının başında Bahçeli'nin bugün yaptığı erken seçim açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Meral Akşener, "Sayın Bahçeli'nin 26 Ağustos ile ilgili seçim talebini hep beraber duyduk. Bizim açımızdan telaşlanacak bir durum yoktur. Biz zaten ağır bir karartma uygulanan bir süreci aşa aşa bugünlere geldik. Erken seçim, zamanında seçim, şu seçim, bu seçim bizim açımızdan telaşlanacak ve problem olacak herhangi bir durum yoktur. Sarayın büyük ve küçük ortağı neye karar verecekler hep beraber göreceğiz. İYİ Parti için bu konuda bir sorun yoktur" ifadesini kullandı. "TÜRKİYE'NİN YENİ BİR İKLİME İHTİYACI VAR" "Türkiye'nin yeni bir iklime ihtiyacı var" diyen Akşener "Türkiye'nin bir huzur iklimine, güven iklimine ihtiyacı var. Bütün araştırmaların ortak sonucu Türkiye'nin yorgun olduğunu gösteriyor. Bezginliğin giderek arttığına vurgu yapıyor. Ekonomik kriz bekleyenler yüzde 70'i buluyor. Ne demek ekonomik kriz? Çalıştığın iş, yediğin ekmek tehlikede demek. İş, aş tehlikede olduğu için ve Türkiye bunu hissettiği için diyor ki araştırmalar; 'Türkiye'nin yüzde 82'si geçmişi özlüyor'" diye konuştu. "ÖZEL HAYATLARIMIZA HAYASIZCA DİL UZATILDI" Meral Akşener sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha yola ilk çıktığımızda gördük ki; siyaset simsarlarının içini korku dağları sarmış. Masa altı ittifaklar çoktan kurulmuş. Saray odalarında pazarlıklara oturulmuş. Bu baskı beni ve arkadaşlarımı vazgeçirmedi. Tam aksine kararlılığımızı perçinledi. Engelleri aşa aşa bugünlere geldik. Özel hayatlarımıza hayasızca dil uzatıldı. Allah var dedik. Oysa onlarla aynı sofrada yiyip içen, hasretle Türkiye'ye çağıran kendileriydi. Ama onlar bize utanmadan FETÖ'cü dediler." "GÜCÜMÜZÜ ALDIĞIMIZ YER MİLLETİMİZDİR" Akşener, "Gücümüzü aldığımız yer milletimizdir. Milletimiz duyduğumuz şartsız, koşulsuz bağlılığımızdır" dedi ve ekledi: "Bu güçle önümüze ne kadar engel koyarlarsa koysunlar Allah'ın izniyle onları da aşa aşa geliyoruz. Milletin tepesinde sopaya değil, omuzunda ele ihtiyacı var. Biz o el olmak için geliyoruz. Bu aziz milletin her ferdi rahat nefes alana kadar, bizi yolumuzdan döndürebilecek Allah'tan başka bir güç tanımıyorum, tanımıyorsunuz." "GÖZÜMÜZÜN BEBEĞİ İSTANBUL'A YAPILMAMIŞ EZİYET KALMADI" Konuşmasında İstanbullulara seslenen Akşener, "Hep birlikte İstanbul'a sahip çıkalım. O İstanbul ki bir çağ kapatıp bir çağ açmış bir şehirdir. Son 15 yılda nasıl ki taciz, şiddet olayları artmışsa İstanbul'da bundan kat be kat payını almış bir şehirdir. Kültürü taciz edilmiş, kentsel tasarımı şiddet görmüş bir şehirdir. Son 15 yılda hatta belediye başkanlıklarını da sayarsak son 24 yılda gözümüzün bebeği İstanbul'a yapılmamış eziyet kalmadı. Minarelerin arasına hançer gibi gökdelenler sokuldu. Rant uğruna kutsallar çiğnendi. Ve hiç utanıp, sıkılmadan, zerre kadar suçluluk duymadan 'İstanbul'a ihanet ettik diyorlar'. Evet İstanbul'a ihanet ettiniz, orası kesin de. İstanbul ile yetinmeyip Türkiye'ye ihanet ettiniz" şeklinde konuştu.

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